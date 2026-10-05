Karoline Leavitt, exportavoz de Trump, ficha como colaboradora de Fox News Debutará en la cadena el 1 de noviembre tras dejar su cargo en la Casa Blanca en agosto Regala esta noticia Añádenos en Google Karoline Leavitt, durante una conferencia de prensa en la Casa Blanca en marzo. (AFP) AFP 05/10/2026 Actualizado a las 19:03h. La exportavoz de la Casa Blanca Karoline Leavitt, firme aliada de Donald Trump, ha firmado como colaboradora de la cadena de televisión estadounidense Fox News, según ha confirmado este lunes la directora ejecutiva del canal, Suzanne Scott. Leavitt hará «comentarios y análisis políticos» y … debutará el 1 de noviembre, al tiempo que Scott ha destacado su «comprensión distintiva del panorama político actual». La exportavoz de Trump ha apuntado en el mismo comunicado que espera aportar su «perspectiva única» tras su experiencia en la Casa Blanca, «con la misma franqueza y energía» que durante su gestión. La que fuera jefa de prensa de Trump anunció en mayo el nacimiento de su segundo hijo, una niña, mientras que fue a finales de agosto cuando presentó su renuncia para enfocarse en su familia, aunque aseguró que seguiría promoviendo la ideología MAGA (Make America Great Again), el movimiento impulsado por el presidente Trump. En concreto, tras su salida se incorporó a una organización de recaudación de fondos electorales: MAGA Inc., un grupo político a favor de Trump. Noticia relacionada Trump consultó a la IA de Grok si debería llevarse detenido a Maduro David Alandete

Fuente: ABC Espana — Ver nota original

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