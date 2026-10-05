“Mi regreso es urgente” a Venezuela, asegura María Corina Machado | TalCual

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Política
  • 5 de octubre de 2026
- 1 día ago
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«Mi regreso es urgente» a Venezuela, asegura María Corina Machado TalCual octubre 5, 2026 María Corina Machado insistió en que «para quienes temen que las elecciones puedan generar inestabilidad, lo contrario es cierto: unirán al país y traerán certidumbre» La líder opositora María Corina Machado aseguró el domingo que su regreso a Venezuela «es urgente», tras varios intentos de ingresar al país, para «canalizar» las protestas sociales y el llamado a unas elecciones presidenciales en el corto plazo. «Mi regreso es urgente. Mi deber es acompañar a nuestro pueblo y canalizar pacíficamente las crecientes tensiones sociales. Debo estar presente, profundizando la organización ciudadana, fortaleciendo nuestra red cívica y forjando un acuerdo nacional entre civiles y militares», aseguró la Premio Nobel de la Paz en un artículo de opinión en The New York Post. Machado salió en diciembre pasado del país para participar en los actos por la entrega del Nobel de la Paz en Noruega. Desde entonces, en siete oportunidades, ha impulsado su retorno sin éxito. La últimas tres veces lo hizo a finales de septiembre cuando le impidieron que el avión donde viajaba aterrizara en Curazao, así como se frustró un retorno vía marítima desde Panamá donde se encuentra desde finales de junio. En su artículo también emplaza a que se fije una fecha de elecciones en el país, después de que el presidente de EEUU y su secretario de Estado hablaron de unos comicios, no sin antes reiterar su aspiración de estar en territorio nacional. «Regresaré y recorreré el país, preparando a Venezuela para reconstruir sus instituciones, su economía y su democracia, y para convertirse en el socio más sólido de Estados Unidos en el hemisferio», anunció. Mientras a ella se le ponen obstáculos, dos de sus más cercanos colaboradores que estuvieron refugiados en la embajada de Argentina en Caracas han vuelto en las últimas semanas. Se trata del exdiputado Omar Moreno González y Claudia Macero, su jefa de comunicaciones.

Fuente: Tal Cual — Ver nota original

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