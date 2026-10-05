“Washington se daría cuenta que mantener a Delcy es una vía fracasada”: eurodiputado Hermann Tertsch sobre adelanto de elecciones y posible cambio de gobierno en España | NTN24.COM

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Política
  • 5 de octubre de 2026
- 1 día ago
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Regimen chavista Programa: La Mañana "Washington se daría cuenta que mantener a Delcy es una vía fracasada": eurodiputado Hermann Tertsch sobre adelanto de elecciones y posible cambio de gobierno en España octubre 5, 2026 Por: Redacción NTN24 El eurodiputado del partido VOX, Hermann Tertsch, se refirió en NTN24 a la situación política en España donde el presidente del gobierno de España, Pedro Sánchez, anunció la convocatoria de elecciones anticipadas para el próximo 29 de noviembre, en medio casos de corrupción que involucran a su círculo cercano. También le puede interesar Regimen chavista "Washington se daría cuenta que mantener a Delcy es una vía fracasada": eurodiputado Hermann Tertsch sobre adelanto de elecciones y posible cambio de gobierno en España Flávio Bolsonaro María Corina Machado felicitó a Flávio Bolsonaro por su victoria en Brasil: “dejaremos atrás, para siempre, el comunismo” Policía de Colombia Capturan a alias ‘Camilo’, vinculado a Calarcá: así intentó en vano huir del cerco de Abelardo de la Espriella España Pedro Sánchez adelanta las elecciones en España en medio de crisis por Ceuta, vivienda y casos de corrupción María Corina Machado Cara a cara con Delcy Rodríguez: los temas que trataría María Corina Machado en supuesto encuentro Bolsonaro "Estoy preocupado por Brasil": las contundentes y duras palabras de Flávio Bolsonaro tras quedar arriba de Lula en elecciones presidenciales Compartir en:

Fuente: NTN24 VE — Ver nota original

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