FMI volverá a usar datos oficiales de Venezuela en sus estimaciones económicas, según Bloomberg – bancaynegocios.com

https://www.bancaynegocios.com/wp-content/uploads/2026/06/FondoMonetarioInternacionalFMINueva.jpg 2026-10-05 12:29:59 2026-10-05 12:32:44 05/10/2026 12:32 PM Recientemente, la directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, indicó que el organismo internacional abrirá una oficina en Venezuela en 2027. Economía Nacional datos diálogo Economía estimaciones fmi oficina reporte Venezuela El Fondo Monetario Internacional (FMI) utilizará por primera vez en años algunos datos oficiales de Venezuela en sus estimaciones económicas.Según publicó Bloomberg, esta decisión es tomada a medida que la entidad financiera internacional con sede en EEUU intensifica su colaboración con el país caribeño.Es importante recordar que el FMI no realiza una revisión económica de Venezuela desde el año 2004 y el intercambio de datos entre el organismo y la nación podría dar paso a la revisión del Artículo IV, el cual establece la obligación de cada país miembro de mantener un diálogo periódico con la institución multilateral.Kristalina Georgieva, directora gerente del Fondo Monetario Internacional, resaltó recientemente que el organismo internacional abrirá una oficina en Venezuela en 2027.Asimismo, puntualizó que la oficina del FMI en la nación caribeña podría abrir «en algún momento del primer semestre del próximo año».Lea más contenido interesante y actual: Reuters: Baker Hughes firma acuerdos para expandir la infraestructura de gas natural en Venezuela #Dato: Importaciones de petróleo venezolano de España alcanzan el nivel más alto en dos décadas Somos uno de los principales portales de noticias en Venezuela para temas bancarios, económicos, financieros y de negocios, con más de 20 años en el mercado. Hemos sido y seguiremos siendo pioneros en la creación de contenidos, análisis inéditos e informes especiales. Nos hemos convertido en una fuente de referencia en el país y avanzamos paso a paso en América Latina.Síguenos en nuestro Canal de WhatsApp, Telegram

Fuente: Banca Negocios — Ver nota original