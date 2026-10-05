María Corina Machado felicitó a Flávio Bolsonaro por su victoria en Brasil: “dejaremos atrás, para siempre, el comunismo” | NTN24.COM

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Política
  • 5 de octubre de 2026
- 1 día ago
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Flávio Bolsonaro Programa: La Mañana María Corina Machado felicitó a Flávio Bolsonaro por su victoria en Brasil: “dejaremos atrás, para siempre, el comunismo” octubre 5, 2026 Por: Redacción NTN24 La premio Nobel de Paz, María Corina Machado, felicitó a Flávio Bolsonaro por su victoria en la primera vuelta de las elecciones presidenciales en Brasil. Machado expresó su respeto y cariño al pueblo brasileño por lo que calificó como una jornada democrática ejemplar y afirmó que Brasil tiene un peso decisivo en el futuro de la región. “Mi respeto y cariño al pueblo de Brasil por una jornada democrática ejemplar en la que pudieron ejercer con orgullo la soberanía popular a través del voto. Mi reconocimiento a Flavio Bolsonaro, ganador de esta primera vuelta. Los latinoamericanos queremos vivir con libertad, democracia, prosperidad y justicia, y Brasil tiene un peso decisivo en el futuro de nuestra región. Muy pronto Venezuela también avanzará en el camino de la libertad y dejaremos atrás, para siempre, el comunismo, la violencia y el crimen”, escribió la líder de la democracia. También le puede interesar Flávio Bolsonaro María Corina Machado felicitó a Flávio Bolsonaro por su victoria en Brasil: “dejaremos atrás, para siempre, el comunismo” Policía de Colombia Capturan a alias ‘Camilo’, vinculado a Calarcá: así intentó en vano huir del cerco de Abelardo de la Espriella España Pedro Sánchez adelanta las elecciones en España en medio de crisis por Ceuta, vivienda y casos de corrupción María Corina Machado Cara a cara con Delcy Rodríguez: los temas que trataría María Corina Machado en supuesto encuentro Bolsonaro "Estoy preocupado por Brasil": las contundentes y duras palabras de Flávio Bolsonaro tras quedar arriba de Lula en elecciones presidenciales Luiz Inácio Lula Da Silva La cuestionable posición que ha tenido Lula frente a Venezuela pese a decir que defiende democracia Compartir en:

Fuente: NTN24 VE — Ver nota original

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