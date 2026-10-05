#Dato: Importaciones de petróleo venezolano de España alcanzan el nivel más alto en dos décadas – bancaynegocios.com

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Economía
  • 5 de octubre de 2026
- 1 día ago
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https://www.bancaynegocios.com/wp-content/uploads/2023/10/PETROLEO-BARRILES.jpg 2026-10-05 11:21:22 2026-10-05 11:27:58 05/10/2026 11:27 AM Recientemente, la energética española Repsol firmó un acuerdo con el Gobierno de Venezuela y con PDVSA para asumir el control operativo de una compañía conjunta petrolera en la que mantiene una participación minoritaria. Energía EEUU España gas importación inversión participación pdvsa petróleo repsol Venezuela Las importaciones de petróleo venezolano de España hasta agosto de este año, fueron las más altas en 20 años, luego de los acuerdos entre Venezuela y EEUU para reabrir el sector petrolero de la nación caribeña a la inversión extranjera.Según publicó Reuters, España importó 2,32 millones de toneladas métricas de crudo de Venezuela entre enero y agosto de 2026, siendo ésta la cifra más elevada para este período desde los 2,39 millones de toneladas importados en el año 2006.Es importante que estas cifras son suministradas por la Corporación de Reservas Estratégicas de Productos Petrolíferos (Cores), un organismo del ministerio de Energía y Medio Ambiente de España.Datos de la Core precisaron que solo en agosto, España importó 641.000 toneladas de crudo venezolano, la cifra más alta para ese mes en los registros que se remontan a 1996.En abril de este año, la firma energética española Repsol firmó un acuerdo autoridades del Gobierno venezolano y de Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA) para asumir el control operativo de una empresa conjunta de crudo en la que mantiene una participación minoritaria.Del mismo modo, la intención es que se incremente la producción de petróleo en un 50% en 12 meses y triplicarla en tres años.Lea más contenido interesante y actual: Exportaciones de crudo de Oriente Medio se acercan a niveles previos a la guerra Reuters: Baker Hughes firma acuerdos para expandir la infraestructura de gas natural en Venezuela Somos uno de los principales portales de noticias en Venezuela para temas bancarios, económic

Fuente: Banca Negocios — Ver nota original

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