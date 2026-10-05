Nicolasito causa indignación por decir que habla con Maduro a diario mientras presos políticos son aislados | NTN24.COM

Crisis en Venezuela Programa: La Mañana Nicolasito causa indignación por decir que habla con Maduro a diario mientras presos políticos son aislados octubre 5, 2026 Por: Redacción NTN24 El hijo de Nicolás Maduro, quien se conoce como “Nicolasito”, causó indignación al decir que mantiene comunicación diaria con el dictador, quien se encuentra detenido en una cárcel de máxima seguridad en Nueva York acusado de narcoterrorismo. Y es que la situación contrasta drásticamente con las condiciones que enfrentan los prisioneros políticos en Venezuela, quienes permanecen aislados y sin contacto con sus familias. También le puede interesar Crisis en Venezuela Nicolasito causa indignación por decir que habla con Maduro a diario mientras presos políticos son aislados España "Sánchez está inhabilitado para seguir gobernando España": José Matarí sobre convocatoria de elecciones Colombia De la Espriella no para en la lucha contra el crimen: cayeron los alias ‘Camilo’, ‘Salchichón’, ‘Lobo’ y ‘Pimpon’ Regimen chavista "Washington se daría cuenta que mantener a Delcy es una vía fracasada": eurodiputado Hermann Tertsch sobre adelanto de elecciones y posible cambio de gobierno en España Flávio Bolsonaro María Corina Machado felicitó a Flávio Bolsonaro por su victoria en Brasil: “dejaremos atrás, para siempre, el comunismo” Policía de Colombia Capturan a alias ‘Camilo’, vinculado a Calarcá: así intentó en vano huir del cerco de Abelardo de la Espriella Compartir en:

Fuente: NTN24 VE — Ver nota original

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