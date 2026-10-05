Quemando llantas y con cacerolazos, continúan las protestas en Venezuela por los apagones y la crisis | NTN24.COM

Protestas en Venezuela Programa: El Informativo Quemando llantas y con cacerolazos, continúan las protestas en Venezuela por los apagones y la crisis octubre 5, 2026 Por: Redacción NTN24 En Venezuela no cesa el reclamo de los ciudadanos al interior del país por los prolongados apagones y la crisis económica. El domingo con cacerolas, llantas quemadas y arengas contra la dictadura, residentes de varios municipios del estado de Carabobo reclamaron soluciones a la situación, salieron a protestar cerca de la residencia del gobernador y exigieron que les resuelvan el problema de inmediato. Las manifestaciones se han multiplicado en los últimos días tras registrarse racionamientos diarios que van desde las 6 hasta las 20 horas continúas afectando además el suministro de agua, la conservación de alimentos, la conectividad y las actividades escolares y comerciales. También le puede interesar Protestas en Venezuela Quemando llantas y con cacerolazos, continúan las protestas en Venezuela por los apagones y la crisis Elecciones de Medio Término en Estados Unidos ¿Peligra el control republicano? Encuestas prenden alertas en EE. UU. por elecciones de medio término Luiz Inácio Lula Da Silva ¿Cuáles son los factores que le están costando la reelección a Lula da Silva en Brasil? Crisis en Venezuela Nicolasito causa indignación por decir que habla con Maduro a diario mientras presos políticos son aislados España "Sánchez está inhabilitado para seguir gobernando España": José Matarí sobre convocatoria de elecciones Colombia De la Espriella no para en la lucha contra el crimen: cayeron los alias ‘Camilo’, ‘Salchichón’, ‘Lobo’ y ‘Pimpon’ Compartir en:

Fuente: NTN24 VE — Ver nota original

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