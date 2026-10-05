EEUU niega inmunidad a Maduro y dice: Venezuela no la pidió

EEUU niega inmunidad a Maduro y dice que Venezuela tampoco la solicitó TalCual octubre 5, 2026 La audiencia en la que se discutirá el reclamo de inmunidad está prevista para el 17 de noviembre, mientras que el juicio está programado para junio de 2027 La Fiscalía de Estados Unidos pidió al juez Alvin K. Hellerstein rechazar el argumento de Nicolás Maduro de que, como jefe de Estado, debe gozar de inmunidad frente al proceso penal que enfrenta en Nueva York. Además, los fiscales sostienen que Venezuela nunca ha reclamado esa protección para Maduro ni para su esposa, Cilia Flores.En un memorando presentado el pasado viernes 2 de octubre ante el tribunal federal de Nueva York, el gobierno estadounidense aseguró que «Venezuela no ha afirmado» que Maduro o Flores sean inmunes al proceso penal que se sigue en su contra ni a ningún otro procedimiento pendiente en Estados Unidos.Sin embargo, la Fiscalía utilizó el caso de Delcy Rodríguez para marcar una diferencia. Según el documento, Caracas sí pidió formalmente a Washington reconocer la inmunidad de la quien quedó encargada del Ejecutivo, luego de que EEUU capturara a Nicolás Maduro y a Cilia Flores el pasado 3 de enero. La Embajada de Venezuela entregó una nota diplomática al Gobierno estadounidense el pasado 14 de mayo en la que solicitó que Rodríguez fuera reconocida como jefa de Estado y, por tanto, gozara de inmunidad en el caso Kenemore v. Maduro. La demanda incluye a Rodríguez y Maduro como demandados. Posteriormente, el 20 de julio, Estados Unidos informó al tribunal de Florida que reconocía a Delcy Rodríguez como jefa de Estado de Venezuela y que, en consecuencia, estaba protegida por inmunidad frente a esa demanda. La Fiscalía resaltó que Caracas tampoco solicitó inmunidad para Maduro dentro de ese proceso civil. Fiscal principal en el caso contra Nicolás Maduro deja la Fiscalía del Distrito Sur de NY Defensa de Maduro insiste en la inmunidad El argumento sobre la inmunidad es uno de los principales puntos de di

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