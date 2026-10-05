Brasil vota por la mano dura de Bolsonaro frente a la defensa de la soberanía de Lula

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  • 5 de octubre de 2026
- 1 día ago
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Brasil vota por la mano dura de Bolsonaro frente a la defensa de la soberanía de Lula Siguiendo la estela de mandatarios de otros países de la región, el conservador Flávio Bolsonaro, que se impuso por sorpresa en la primera vuelta electoral y las encuestas le dan la victoria en la segunda, ha prometido una guerra frontal e implacable contra el narcotráfico Regala esta noticia Añádenos en Google Los seguidores de Flávio Bolsonaro celebran sus resultados en la primera vuelta de las elecciones en Brasil. (AFP) Verónica Goyzueta Corresponsal en Sao Paulo 05/10/2026 Actualizado a las 21:12h. La sorprendente ventaja de Flávio Bolsonaro en la primera vuelta de las presidenciales (obtuvo el 47% de los votos, frene al 45% de Lula) este domingo ha provocado un auténtico seísmo político e institucional en Brasil. El mercado financiero despertó eufórico con un alza … de casi 10% en la bolsa, tras la sorprendente ventaja de Flávio Bolsonaro, el candidato del Partido Liberal (PL), en la primera vuelta de las presidenciales. «Estoy muy feliz con el resultado; son casi 56 millones de brasileños que me dieron este voto de confianza para el cambio. La palabra es cambio», declaraba el derechista tras conocer los resultados. La victoria del bolsonarismo este domingo parece ratificar que los brasileños prefieren la promesa de seguridad a la retórica de soberanía, en sintonía con la ola conservadora que recorre Iberoamérica, donde la lucha contra el crimen organizado es un tema central en el que la derecha radical cuenta con el respaldo explícito del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para enfrentar a estas facciones criminales. El discurso punitivista y de mano dura de Flávio Bolsonaro ha calado hondo en un electorado hastiado que busca opciones antisistema frente a Luiz Inácio Lula da Silva, a quien identifican con el poder tradicional y el 'establishment' desde hace más de dos décadas. Durante los mandatos del izquierdista Partido de los Trabajadores (PT) en el P

Fuente: ABC Espana — Ver nota original

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