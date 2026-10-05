“Es hora de que los venezolanos decidan sus tiempos”: Mónica Palencia habla en NTN24 sobre el eventual regreso de María Corina Machado a su país | NTN24.COM

María Corina Machado Programa: El Informativo "Es hora de que los venezolanos decidan sus tiempos": Mónica Palencia habla en NTN24 sobre el eventual regreso de María Corina Machado a su país octubre 5, 2026 Por: Redacción NTN24 La embajadora afirmó dijo tener una gran admiración por la premio Nobel de la Paz. También le puede interesar María Corina Machado "Es hora de que los venezolanos decidan sus tiempos": Mónica Palencia habla en NTN24 sobre el eventual regreso de María Corina Machado a su país Alberto Núñez Feijóo "Esto va de que España le gane a Sánchez y a lo que representa": Alberto Núñez Feijóo Protestas en Venezuela Quemando llantas y con cacerolazos, continúan las protestas en Venezuela por los apagones y la crisis Elecciones de Medio Término en Estados Unidos ¿Peligra el control republicano? Encuestas prenden alertas en EE. UU. por elecciones de medio término Luiz Inácio Lula Da Silva ¿Cuáles son los factores que le están costando la reelección a Lula da Silva en Brasil? Crisis en Venezuela Nicolasito causa indignación por decir que habla con Maduro a diario mientras presos políticos son aislados Compartir en:

Fuente: NTN24 VE — Ver nota original

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