Inversiones energéticas impulsan demanda de inmuebles en Bolívar en tres fases, indica gremio – bancaynegocios.com

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Economía
  • 5 de octubre de 2026
- 1 día ago
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https://www.bancaynegocios.com/wp-content/uploads/2026/09/ciudad_bolivar.jpg 2026-10-05 15:28:07 2026-10-05 15:28:07 05/10/2026 03:28 PM El presidente de la Cámara Inmobiliaria de Bolívar, Francisco Piñango, destacó que actualmente se desarrolla una primera fase centrada en la búsqueda de viviendas residenciales, oficinas corporativas y locales comerciales. Economía Nacional alquiler bolívar Cámara Inmobiliaria de Bolívar demanda de inmuebles Francisco Piñango galpones inversiones energéticas inversionistas oficinas El desarrollo de las inversiones en el área energética en el país incrementa la demanda de inmuebles en el estado Bolívar, un crecimiento que se desarrolla en tres fases de acuerdo con el presidente de la Cámara Inmobiliaria de la entidad, Francisco Piñango.El dirigente empresarial explicó que, a corto plazo, el crecimiento del mercado de bienes raíces está enfocado en viviendas residenciales «para todo aquel personal técnico y ejecutivo que viene», así como también en la búsqueda de oficinas corporativas y locales comerciales.Piñango agregó que una segunda fase, que ocurrirá a corto plazo, se centra «en la búsqueda de galpones, centros logísticos, terrenos para el resguardo de las maquinarias y soporte de toda la ola de inversión». En el caso de los galpones, señaló que actualmente hay búsqueda constante de este tipo de inmuebles, de los cuales hay una alta oferta en la región.A largo plazo este desarrollo inmobiliario apuntará al desarrollo industrial y turístico, lo cual espera que ocurra «a gran escala».Destacó, en entrevista para Unión Radio, que actualmente el mercado de bienes raíces en la entidad se desarrolla de manera estable y que los hoteles de la región ofrecen servicios de alto nivel para recibir a inversionistas y empresas que están en fase exploratoria.Lea más contenido interesante y actual: Reuters: Baker Hughes firma acuerdos para expandir la infraestructura de gas natural en Venezuela #Dato: Importaciones de petróleo venezolano de Espa

Fuente: Banca Negocios — Ver nota original

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