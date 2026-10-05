Falleció reconocido periodista colombiano que llevaba más de 40 años ejerciendo esta labor: esto se sabe | NTN24.COM

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  • 5 de octubre de 2026
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Periodista Falleció reconocido periodista colombiano que llevaba más de 40 años ejerciendo esta labor: esto se sabe octubre 5, 2026 Por: Redacción NTN24 Falleció reconocido periodista colombiano – Canva El periodista, abogado, publicista y pianista empírico falleció en la madrugada de este lunes 5 de octubre, tras enfrentar un cáncer agresivo. Compartir en: Cali está de luto. En la madrugada de este lunes 5 de octubre falleció Mario Fernando Prado López, abogado, publicista, periodista, columnista y pianista empírico, reconocido durante décadas por su trabajo en los medios de comunicación y, especialmente, por sus columnas en El País, donde escribió bajo el seudónimo de ‘Sirirí’.VEA TAMBIÉNHijo del periodista Yamid Amat Serna se pronuncia sobre el estado de salud de su padre: "Con inmensa ilusión y esperanza"oEl País confirmó su fallecimiento y señaló que Prado murió después de enfrentar durante varias semanas un cáncer muy agresivo. La noticia generó mensajes de despedida de diferentes figuras de la región, quienes destacaron su trayectoria y el vínculo que construyó durante años con Cali y el Valle del Cauca.Cabe resaltar que la relación de Prado con El País se extendió por más de 40 años. Él mismo contó, en una columna publicada en abril de 2025, que su llegada al periódico se produjo cuando todavía estudiaba Derecho en la Universidad Santiago de Cali y que su primera colaboración estuvo relacionada con una visita a Japón del Trío Montecarlo. Con el paso del tiempo, continuó escribiendo crónicas, reportajes y columnas de opinión, hasta consolidar a ‘Sirirí’ como uno de sus personajes más reconocidos.Su estilo combinó opinión, humor y una particular manera de retratar situaciones de la vida caleña. Esa faceta también le permitió obtener, en dos oportunidades, el Premio Nacional de Periodismo Simón Bolívar. En 1999 ganó en la categoría de Humor, en prensa, por trabajos como ‘Cuando éramos pobres’, mientras que en 2000 recibió otro reconocimiento por una e

Fuente: NTN24 VE — Ver nota original

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