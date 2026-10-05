Fallas de sistema impiden acceso a crédito a vecinos del edificio Arichuna en La Guaira | TalCual

Fallas de sistema impiden acceso a crédito a vecinos del edificio Arichuna en La Guaira Roison Figuera octubre 5, 2026 La plataforma de la Comisión Presidencial de Habitabilidad asigna "etiqueta amarilla" (habitable) o ubica erróneamente en el municipio Chacao a las viviendas colapsadas del edificio Arichuna en Los Corales Donde hasta el pasado 24 de junio se erigía el edificio Arichuna —ubicado en la avenida principal de Los Corales, en la parroquia Caraballeda en La Guaira— hoy solo queda un terreno aplanado. El doble terremoto derribó por completo la estructura de 97 apartamentos, cobrándose la vida de al menos 38 personas y dejando a casi un centenar de familias en la calle. Sin embargo, en el sistema digital diseñado por el Ejecutivo nacional para otorgar los créditos de reubicación del programa «Venezuela Renace», la tragedia no figura con la gravedad real: a los sobrevivientes el código QR personal les indica que sus viviendas colapsadas mantienen «etiqueta amarilla», una clasificación que define al inmueble en riesgo medio o aún habitable. Esta incoherencia algorítmica y administrativa tranca el acceso al certificado digital de la Comisión Presidencial para la Evaluación de Habitabilidad, un requisito indispensable exigido por la banca pública para tramitar los créditos sociales y subsidios directos (de hasta 80%) destinados a la compra de viviendas en el mercado secundario. Mientras el discurso oficial promete respuestas rápidas a través de los bancos de Venezuela, del Tesoro y Digital de los Trabajadores, en la práctica, las más de 90 familias del Arichuna se encuentran atrapadas en un laberinto de carpetas sin sellar, promesas incumplidas y un peregrinaje infructuoso entre Caracas y La Guaira. Los propietarios del edificio decidieron organizarse para agilizar los trámites institucionales y exigir una solución unificada. La comunidad ha ido en bloque, respaldada por la Junta de Condominio y de manera individual, a las sedes de Banavih y de «Venez

Fuente: Tal Cual — Ver nota original