EE.UU. revela que Delcy nunca pidió inmunidad para Maduro y dejó vía libre a su juicio

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  • 5 de octubre de 2026
- 1 día ago
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EE.UU. revela que Delcy nunca pidió inmunidad para Maduro y dejó vía libre a su juicio La Fiscalía de Miami sostiene que Caracas conocía perfectamente el mecanismo para reclamarla porque lo utilizó para proteger a la propia Rodríguez Regala esta noticia Añádenos en Google El expresidente de Venezuela, Nicolás Maduro, junto a la actual presidenta, Delcy Rodríguez, asomados al balcón de la sede del Gobierno de Venezuela en 2019. (AFP/Luis Robayo) David Alandete Corresponsal en Washington 05/10/2026 Actualizado a las 20:16h. El Gobierno de Estados Unidos ha revelado, por medio de la Fiscalía y ante un tribunal federal de Miami, que el régimen de Delcy Rodríguez no ha pedido inmunidad para el dictador Nicolás Maduro, pese a que su defensa pretende ahora que el proceso penal abierto contra él en Nueva York … sea desestimado precisamente porque gozaría de protección como jefe de Estado. La ausencia de esa petición de Caracas se ha convertido además en uno de los principales argumentos de la Fiscalía para mantener en pie el juicio contra Maduro, previsto para junio de 2027. La revelación figura en un escrito presentado el 2 de octubre por la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York ante el juez Alvin Hellerstein. El documento, de 57 páginas, responde a las peticiones de Maduro y de su esposa, Cilia Flores, para que se desestimen las acusaciones contra ellos por razones de inmunidad soberana. La posición del Ejecutivo estadounidense es tajante: ninguno de los dos tiene derecho a inmunidad y, lo más llamativo, Venezuela tampoco la ha reclamado en su nombre, a pesar de conocer el mecanismo perfectamente. El contacto de Delcy con Washington es previo a la captura de Maduro el 3 de enero. Ella y su hermano Jorge Rodríguez mantuvieron durante los meses anteriores conversaciones, directas y a través de intermediarios, con responsables estadounidenses. Delcy transmitió finalmente que estaba dispuesta a colaborar con Estados Unidos en el escenario posterior a la salida de Maduro y

Fuente: ABC Espana — Ver nota original

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