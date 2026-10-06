Gol de despedida: así fue el tanto anotado por Messi antes de ‘colgar los botines’ con la Selección de Argentina | NTN24.COM

Messi Gol de despedida: así fue el tanto anotado por Messi antes de 'colgar los botines' con la Selección de Argentina octubre 6, 2026 Por: Nucho Martínez Despedida de Lionel Messi con la Selección de Argentina – Fotos: EFE Esta leyenda del fútbol le puso punto final a su formidable y emotiva historia con la Albiceleste. Compartir en: El astro argentino Lionel Messi hizo gol en su despedida con la Selección de Argentina. El rosarino pusó el tercer tando del enceuntro en el misto ante Benin (3-0).VEA TAMBIÉNLionel Messi entre lágrimas se despide de Argentina en una apoteósica fiesta en el Monumental: así fue el momento que lo quebróoPor la vía del panalti, esta leyenda del fútbol le puso punto final a su formidable y emotiva historia con la Albiceleste.El eterno '10' jugó los 90 minutos del compromiso. Su tanto fue materializado al minuto 71'.'La pulga atómica' aportó además en las asitencias de los tantos de Nicolás Otamendi en el minuto 48 y de Nico Paz en el 61.Así las cosas, Messi marcó 126 goles en total con la camiseta de Argentina tras anotar su último tanto ante Benín.Se trató de un encuentro amistoso de despedida denominado 'El Último Tango', donde el 'Leo' le dijo adiós formalmente a su combinado nacional.Lionel Messi jugó un total de 208 partidos con la Selección Argentina absoluta, cifra que alcanzó tras su partido despedida frente a Benín.Messi debutó con la selección mayor de Argentina el 17 de agosto de 2005 en un partido amistoso contra Hungría en Budapest.Desde entonces, el considerado 'mejor futbolista de todos los tiempos', recogió una cosecha de seis títulos oficiales, considerando tanto los obtenidos con el equipo absoluto como los logrados durante su etapa en las categorías juveniles.Su palmarés con la Albiceleste es extraordinario, ya que incluye una Copa del Mundo, dos Copas América, una Finalissima, una medalla de oro olímpica y un Mundial Sub-20. Temas relacionados: Messi Argen

Fuente: NTN24 Dep — Ver nota original