Ministro de Justicia de Colombia establece contacto consular con los exmilitares procesados en Estados Unidos por el magnicidio del presidente de Haití | NTN24.COM

Ministerio de Justicia Ministro de Justicia de Colombia establece contacto consular con los exmilitares procesados en Estados Unidos por el magnicidio del presidente de Haití octubre 6, 2026 Por: Redacción NTN24 El ministro Iván Cancino González-Foto: tomada de X @MinjusticiaCo El ministro Iván Cancino confirmó los primeros acercamientos institucionales con los familiares de los 17 connacionales privados de la libertad y el envío de un delegado diplomático. Compartir en: El Ministerio de Justicia y del Derecho de Colombia confirmó la activación formal de los canales de comunicación institucionales con los 17 exmilitares connacionales recluidos en Estados Unidos por su presunta vinculación en el magnicidio del expresidente de Haití, Jovenel Moïse.El titular de la cartera, Iván Cancino, ratificó que las dependencias del Estado iniciaron las gestiones de acercamiento con los núcleos familiares de los procesados para coordinar la asistencia legal e integral ordenada por el Poder Ejecutivo.VEA TAMBIÉNAbelardo de la Espriella anunció defensa para exmilitares acusados por crimen del presidente de Haití: “No soy la clase de presidente que abandona a sus héroes”oEl despliegue de las acciones estatales incluye el traslado inmediato de un funcionario de la Cancillería hacia territorio estadounidense con el propósito de verificar en el sitio el estado procesal y las condiciones de reclusión de los ciudadanos colombianos.Las autoridades del sector justicia coordinan con la legación diplomática la consolidación del equipo de abogados penalistas internacionales que asumirá la representación formal de los exintegrantes de la Fuerza Pública en los estrados norteamericanos.“Ya nos pusimos en contacto con varios familiares y una persona de la Cancillería está en camino. Avanzamos en el análisis de la situación de cada uno de ellos para garantizar el debido proceso, esclarecer las responsabilidades individuales y cumplir estrictamente la instrucción de otorgarles todo el acompañamiento

Fuente: NTN24 VE — Ver nota original