Lionel Messi entre lágrimas se despide de Argentina en una apoteósica fiesta en el Monumental: así fue el momento que lo quebró | NTN24.COM

Leo Messi Lionel Messi entre lágrimas se despide de Argentina en una apoteósica fiesta en el Monumental: así fue el momento que lo quebró octubre 6, 2026 Por: Redacción NTN24 Astro del fútbol argentino Lionel Messi-Foto: EFE El astro argentino disputa ante Benín su último encuentro con la Albiceleste, en una jornada marcada por las lágrimas, una ovación en el minuto 10 y el reconocimiento de miles de aficionados. Compartir en: Lionel Messi vive este martes 6 de octubre una de las jornadas más emotivas de su carrera. El histórico capitán de la Selección Argentina disputa ante Benín su último partido con la Albiceleste, en el estadio Monumental de Buenos Aires, donde más de 85.000 aficionados se reúnen para despedir al jugador que durante 21 años defendió la camiseta de su país.VEA TAMBIÉN"Llegó el momento, me voy en paz": emotivo video de Lionel Messi previo a su partido de despedida con la Selección ArgentinaoLa Asociación del Fútbol Argentino preparó una jornada especial para homenajear al '10', bajo el lema de una noche que nadie quiere que termine. Las entradas se agotaron rápidamente y, desde varias horas antes del inicio del encuentro, las tribunas comenzaron a llenarse con miles de hinchas vestidos con la camiseta argentina.Uno de los momentos más emotivos ocurrió durante la interpretación del Himno Nacional. Las cámaras enfocaron a Messi y dejaron ver al capitán visiblemente conmovido, hasta el punto de derramar lágrimas mientras escuchaba por última vez el himno como jugador de la Selección en suelo argentino. Lionel Scaloni también se mostró emocionado durante la ceremonia.El homenaje volvió a tomar fuerza en el minuto 10, cuando el partido fue detenido para que todo el Monumental se pusiera de pie y ovacionara al dueño de la camiseta número 10. Los aplausos y los cánticos de "Olé, olé, olé, Messi, Messi" se apoderaron del estadio, mientras en el cielo se observaron juegos de luces y fuegos artificiales. Los jugadores de Argent

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