MinSalud decreta alerta sanitaria en Venezuela por efectos del fenómeno El Niño – Efecto Cocuyo

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  • 6 de octubre de 2026
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MinSalud decreta alerta sanitaria en Venezuela por efectos del fenómeno El Niño El evento meteorológico crea condiciones favorables para la proliferación de enfermedades transmitidas por vectores como dengue, zika, chikungunya y malaria Por Efecto Cocuyo | @efectococuyo ● Salud ● 6 octubre, 2026 6:18 pm El Ministerio de Salud (MPPS) decretó una alerta sanitaria en todo el territorio venezolano ante las alteraciones climáticas asociadas al fenómeno El Niño, que podrían generar sequías intensas, inundaciones puntuales, olas de calor extremas y brotes de enfermedades infecciosas hasta febrero de 2027. La medida fue formalizada a través de la publicación correspondiente a la Semana Epidemiológica 37 del Boletín Epidemiológico Nacional. Según las autoridades, este evento meteorológico alterará los patrones hidrometeorológicos del país, creando condiciones favorables para la proliferación de enfermedades transmitidas por vectores como dengue, zika, chikungunya y malaria, así como patologías de origen hídrico, problemas respiratorios vinculados a incendios forestales y cuadros de agotamiento por calor. El organismo instruyó a las Áreas de Salud Integral Comunitaria (ASIC), a las organizaciones populares de salud y a las comunidades organizadas a desplegar de inmediato jornadas de recolección de chatarra (deschatarrización) y saneamiento ambiental para eliminar criaderos de mosquitos. Recomendaciones a la población Las autoridades sanitarias instaron a los ciudadanos a aplicar medidas preventivas en sus hogares: Lavar y cepillar frecuentemente los envases de almacenamiento de agua. Sellar herméticamente tanques, pipotes y tambores. Colocar mallas protectoras en ventanas y accesos de aire. Eliminar objetos en desuso que puedan acumular agua. Consumir únicamente agua hervida (3 a 5 minutos) o tratada con 2-3 gotas de cloro comercial al 5% por litro, dejando reposar media hora. Evitar caminar descalzo por aguas estancadas. Desinfectar frutas y verduras, lavarse las manos con f

Fuente: Efecto Cocuyo — Ver nota original

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