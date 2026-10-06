Familiares del caso Pdvsa Obrero exigen juicios en libertad para 77 detenidos

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Política
  • 6 de octubre de 2026
- 2 minutos ago
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Familiares del caso Pdvsa Obrero exigen juicios en libertad para 77 detenidos TalCual octubre 6, 2026 Los familiares de los 77 trabajadores procesados bajo la causa judicial denominada Pdvsa Obrero exigieron este martes 6 de octubre la aplicación de medidas cautelares sustitutivas para que los imputados enfrenten el juicio en libertad. Los familiares de los 77 trabajadores procesados bajo la causa judicial denominada Pdvsa Obrero exigieron este martes 6 de octubre la aplicación de medidas cautelares sustitutivas para que los imputados enfrenten el juicio en libertad. Durante una rueda de prensa, los parientes denunciaron vulneraciones al debido proceso y advirtieron sobre el deterioro en el estado de salud de los reclusos en los centros de detención. El expediente abarca a 62 civiles pertenecientes a Petróleos de Venezuela (Pdvsa), el Instituto Nacional de los Espacios Acuáticos (INEA), la Policía Nacional Bolivariana (PNB), el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) y el Ministerio de Petróleo, además de 15 efectivos de la Fuerza Armada Nacional. El Ministerio Público imputó a los ciudadanos los delitos de presunto contrabando de combustible, sabotaje, asociación para delinquir, daños a la infraestructura estatal y corrupción. La abogada Zimaru Fuentes, familiar de uno de los procesados, expuso que los derechos de los detenidos sufrieron violaciones desde la fase inicial de las averiguaciones. Fuentes manifestó que los imputados solicitan el desarrollo del juicio para demostrar su inocencia ante los señalamientos públicos. A esta demanda se suma la situación médica de los internos. Voceros del comité de familiares alertaron que al menos 10 de los juzgados padecen enfermedades crónicas de extrema urgencia médica, entre los cuales figuran personas con antecedentes de infartos cardíacos y reclusos con amputaciones de extremidades que no reciben la atención clínica adecuada dentro de los recintos de reclusión. EEUU niega inmunidad a Mad

Fuente: Tal Cual — Ver nota original

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