Flávio Bolsonaro supera a Lula en los primeros resultados de las elecciones en Brasil

Flávio Bolsonaro supera a Lula en los primeros resultados de las elecciones en Brasil
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  • 4 de octubre de 2026
- 1 minuto ago
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AméricaFlávio Bolsonaro supera a Lula en los primeros resultados de las elecciones en BrasilCuando el recuento supera el 47%, el principal contendiente de la oposición obtiene el 50,20% de las papeletas, frente al 41,63% del actual presidenteCompartir 5 comentariosEl candidato presidencial de la oposición, el senador Flávio Bolsonaro, después de depositar su voto en Río de Janeiro.Lucas LandauAPSebastián Fest Sao PauloSao PauloActualizado Lunes, 5 octubre 2026 – 00:10AÑADE EL MUNDO EN GOOGLEHaz que nuestras noticias aparezcan en tus búsquedasLos resultados preliminares de las elecciones presidenciales en Brasil dan como ganador a Flávio Bolsonaro, hijo del ex presidente Jair Bolsonaro, frente al actual mandatario, Luiz Inácio Lula da Silva. Cuando el recuento supera el 47%, Bolsonaro obtiene el 50,2% de las papeletas, frente al 41,63% de Lula. En caso de que uno de los dos contendientes superara el 50%, no habría necesidad de que se celebrara la segunda vuelta el próximo 25 de octubre.Es cierto que han sido casi 159 millones de brasileños los llamados a votar este domingo en Brasil, pero sería entre incompleto e ingenuo creer que con eso se termina el asunto: las elecciones presidenciales en la principal potencia de América Latina son escenario de una lucha de poder con Donald Trump como especial interesado y otros presidentes de la región, entre ellos Javier Milei, dispuestos a todo para evitar la reelección de Lula.Para saber más Redacción: SEBASTIÁN FEST Sao PauloFlávio Bolsonaro, el turno de '01' en una familia que quiere ser una dinastía política: "Papá, te honraré"

Fuente: El Mundo — Ver nota original

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