Elecciones en Brasil: con 30% del escrutinio, Flávio Bolsonaro tiene 50,7% de los votos y Lula 41,1% – BBC News Mundo

Fuente de la imagen, Getty Images Título del autor, BBC News MundoFecha de publicación 4 octubre 2026, 21:27 GMTActualizado 1 minutoTiempo de lectura: 2 minLos candidatos que buscan la presidencia de Brasil este domingo son 13, pero al ver los números pareciera haber solo dos. Con 40% de los votos escrutados, el senador de derecha Flávio Bolsonaro lidera con 50,4%, mientras que el actual presidente, Luiz Inácio Lula da Silva, acumula 41,4%. Quien les sigue, el escritor Augusto Cury, no supera el 3%. Si para el final del conteo Bolsonaro lograra mantener el liderazgo con más del 50% de los sufragios válidos, entonces resultaría electo y no habría segunda vuelta, prevista para el 25 de octubre. No obstante, los estados del sur, inclinados hacia Bolsonaro, suelen ser los primeros en arrojar resultados, mientras que los votos del bastión de Lula, en el noreste, generalmente se contabilizan más tarde, según la agencia de noticias Reuters. En el extranjero al menos 57 de los 134 países donde votan brasileños ya han terminado el escrutinio: por el momento, Lula se ha impuesto en 44, frente a 13 en los que ganó Bolsonaro. Lula busca ser el primero en gobernar cuatro veces Brasil y seguir con las políticas de izquierda en la mayor democracia de América Latina. De resultar electo, también se convertiría en el presidente más viejo de la historia del país, con 80 años. Bolsonaro, por su parte, tiene 45 años e ingresó a la política en 2002. Es además el hijo del expresidente Jair Bolsonaro, condenado a prisión por intento de golpe de Estado tras perder las elecciones de 2022 justamente contra Lula. Final de Más leídas La ola de candidatos de derecha alineados con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sería aún mayor en caso de resultar electo Bolsonaro. En cambio, es de esperarse que una reelección de Lula derive en más enfrentamientos entre dos de las mayores economías americanas. Más información en breve. BrasilLuiz Inácio Lula da SilvaJair Bolsonaro Sociedad y Cultur

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