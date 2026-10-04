En los túneles de Hamas: “Los terroristas pueden estar muchos meses bajo tierra”

Oriente PróximoEn los túneles de Hamas: "Los terroristas pueden estar muchos meses bajo tierra"EL MUNDO entra en la zona controlada por Israel en el Frente de Gaza, ampliada en los últimos meses: "Hacemos lo posible para evitar ataques e infiltraciones", indica un oficialCompartir ComentarUn soldado israelí en un túnel usado por los terroristas de Hamas.Sal EmerguiSal Emergui Ciudad de GazaCiudad de GazaActualizado Domingo, 4 octubre 2026 – 22:43AÑADE EL MUNDO EN GOOGLEHaz que nuestras noticias aparezcan en tus búsquedasVarias imágenes ilustran la situación en la Franja de Gaza tres años después del ataque de Hamas que dio paso a la ofensiva israelí y uno después del acuerdo que no trajo una verdadera tregua. Soldados de Israel en la zona bajo su control que ha aumentado a la espera del desarme de Hamas. Tiendas de campaña y escombros a la espera de la reconstrucción; ataques aéreos contra participantes del 7-0; efectivos del grupo islamista blandiendo fusiles en un funeral en el territorio que controla a la espera de la retirada israelí; túneles de Hamas como el que EL MUNDO ha recorrido.Junto con otros medios internacionales, entramos en la Franja de Gaza empotrados con el ejército que no permite el acceso independiente de periodistas desde su territorio. Lo hacemos por la zona por la que miles de terroristas cruzaron en sentido inverso para asaltar ciudades, kibutzim, bases y un festival de música en el sur de Israel. "El 7 de octubre del 2023 fue una enorme sorpresa. Como ejército fracasamos, pero si al final no llega, hubiera podido pasar en el resto del país, incluyendo a mis padres y tres hijos. Por primera vez en mi vida, estaba contento de que mi abuelo, un superviviente del Holocausto, no estuviese vivo", afirma un oficial de la división de Gaza enfatizando las escasas y vulnerables distancias entre las localidades israelíes y el enclave palestino.Todo parece igual en el puesto militar respecto a la última visita en febrero ex

Fuente: El Mundo — Ver nota original