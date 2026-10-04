Lula y Bolsonaro van a la segunda vuelta con un Congreso bolsonarista

Lula y Bolsonaro van a la segunda vuelta con un Congreso bolsonarista
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  • 4 de octubre de 2026
- 1 minuto ago
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Lula y Bolsonaro van a la segunda vuelta con un Congreso bolsonarista El Partido Liberal de Bolsonaro conquista una holgada mayoría parlamentaria y conquista São Paulo en primera vuelta, mientras los dos líderes deben ir al balotaje el 25 de octubre Regala esta noticia Añádenos en Google Una persona vota en las elecciones brasileñas. (AFP) Verónica Goyzueta Corresponsal en Sao Paulo 05/10/2026 Actualizado a las 00:59h. Los brasileños asistieron con el corazón en la boca el recuento de una de las elecciones presidenciales más polarizadas e inciertas de su historia democrática, en la que el presidente Luiz Inácio Lula da Silva y el senador opositor Flávio Bolsonaro pugnaban para ver … quien iba al frente en el balotaje previsto para el 25 de octubre. A medida que avanzaba la transmisión de las urnas electrónicas, el gigante sudamericano consolidaba un mapa político marcadamente más bolsonarista en la mayoría de los gobiernos de los estados y en las dos cámaras del Parlamento; el escrutinio se sitúa a 42,25% para Lula da Silva frente al 49,58% para Flávio Bolsonaro, con el 65% de los votos contados. Los cómputos preliminares confirmaron un avance arrollador del Partido Liberal (PL) de Bolsonaro, que aseguró una contundente victoria tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado, situándose con holgura por delante del Partido de los Trabajadores (PT). En estos comicios generales, más de 158 millones de ciudadanos no solo votaron para la jefatura del Estado, sino que renovaron 513 escaños federales, dos tercios del Senado y decidieron los gobiernos de los 26 estados y del Distrito Federal. Noticia relacionada Elecciones en Brasil Flávio Bolsonaro busca este domingo reeditar el poder de su padre y confirmar el giro a la derecha del continente Verónica Goyzueta

Fuente: ABC Espana — Ver nota original

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