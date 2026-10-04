Nuevo golpe de Abelardo en Colombia: Gaula de la Policía desmanteló dos importantes centros de FARC | NTN24.COM

Abelardo de la Espriella Programa: La Tarde Nuevo golpe de Abelardo en Colombia: Gaula de la Policía desmanteló dos importantes centros de FARC octubre 4, 2026 Por: Redacción NTN24 Tras una rigurosa investigación adelantada por el Guala de la Policía Nacional en Colombia, fueron desmantelados los dos centros logísticos más grandes de las disidencias de las FARC, en los departamentos de Santander y Arauca. También le puede interesar Abelardo de la Espriella Nuevo golpe de Abelardo en Colombia: Gaula de la Policía desmanteló dos importantes centros de FARC Economía Mundial Estos son los principales riesgos que amenazan la estabilidad económica, según Raphael Bergoeing Captura Capturan en Colombia a alias ‘Orlanda’ sobre quien pesaba circular de Interpol: este sería su temible prontuario estrecho de Ormuz ¿Por qué una vía marítima pequeña como el estrecho de Ormuz tiene contra cuerdas a las potencias? Brasil Brasil elige: el país define su futuro político con Lula da Silva y Flávio Bolsonaro como favoritos Deportes La piloto colombiana Tatiana Calderón, la primera mujer en conquistar la Nascar Brasil Compartir en:

Fuente: NTN24 VE — Ver nota original

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