Asesinan a puñaladas a una niña venezolana en las calles de Chicago – Efecto Cocuyo

Asesinan a puñaladas a una niña venezolana en las calles de Chicago La presunta autora del asesinato no guardaba relación ni con la víctima ni con su madre Por Efecto Cocuyo | @efectococuyo ● Sucesos ● 4 octubre, 2026 11:43 am Este sábado, murió una niña venezolana de siete años víctima de varias puñaladas tras ser agredida por una mujer desconocida en las calles del vecindario Chatman, de Chicago, Estados Unidos, mientras caminaba con su mamá. La víctima fue identificada por sus familiares como Edimari Hernández Chacón (o Edimar Carreño), miembro de una familia proveniente del sector Villa Rosa de la isla de Margarita y que llegó a Estados Unidos en busca de un futuro mejor. De acuerdo con el reporte de Roca TV, también difundido en X por el periodista Román Camacho, el suceso ocurrió alrededor de las 11:55 a.m. del sábado 3 de octubre de 2026, en las inmediaciones de la cuadra 8600 de South Cottage Grove Avenue. La agresora fue sometida por los transeúntes que se encontraban allí y la pequeña fue trasladada de inmediato al Comer Children’s Hospital en estado crítico, donde los médicos indicaron que había fallecido, indica el reporte de Roca TV. No se sabe hasta el momento el móvil del caso, ni la identidad de la agresora. Lo que sí se pudo conocer es que no guarda relación ni con la víctima ni con la madre de la víctima. Autor(a) Efecto Cocuyo | @efectococuyo Artículos relacionados Violencia en Caracas: opacidad oficial y redes sociales moldean la percepción de la criminalidad Por Reynaldo Mozo Zambrano | @reymozo ● Sucesos ● 4 octubre, 2026 12:19 pm El criminólogo Luis Izquiel advierte que la caída en los índices de violencia no es definitiva, pues factores estructurales aún perviven Llega a EEUU presunto ciberdelincuente del Tren de Aragua capturado en Venezuela Por Efecto Cocuyo | @efectococuyo ● Sucesos ● 3 octubre, 2026 1:09 pm Aníbal Alexander Canelón Aguirre, alias Prometeo, era el décimo fugitivo de la lista de los más buscados del FBI Matan a balazos a pa

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