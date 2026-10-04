Niños venezolanos en EEUU: cómo prepararlos ante riesgo de separación familiar por ICE   – Efecto Cocuyo

Niños venezolanos en EEUU: cómo prepararlos ante riesgo de separación familiar por ICE Un plan familiar puede ayudar a disminuir el miedo en los más jóvenes Por Albany Andara Meza | @AlbanyAndara ● Venezuela Migrante ● 4 octubre, 2026 2:26 am Hace una semana el hijo de ocho años de Rebeca Castillo* hizo una consulta corta en el buscador de una inteligencia artificial: “¿Qué es la deportación y le puede pasar a mi mamá o a mí?”. La respuesta que recibió fue casi didáctica y de alguna forma intentaba sonar optimista, pero no aclaraba todas sus dudas. El niño decidió entonces preguntar directamente a su madre y a su tía, con quienes vive desde hace siete años en Austin, en la región central de Texas, al sur de los Estados Unidos. Antes residían en Los Ruices, municipio Sucre del Área Metropolitana de Caracas, en Venezuela, pero el pequeño no tiene ningún recuerdo de ello. “No le había hablado demasiado de ese tema a mi hijo, porque no quería traumarlo. Ese era mi temor entonces le dije lo necesario. Que ya no podíamos salir como antes, que no le abriera la puerta a nadie, que se aprendiera mi número y el de mi hermana. Cuando me preguntó que si nos iban a deportar lo primero que pensé fue en no prestarle más mi celular, porque estoy segura de que está viendo contenido de ICE y lo que le pasó al muchacho que estaba haciendo delivery, al que le metieron un tiro. Eso salió en todos lados, hay como mil videos de eso en TikTok. ¿Y qué le dije? Que no, pero es que ¿cómo le digo que esté tranquilo si yo misma estoy asustada?”, contó Castillo, de 34 años, asociada de ventas de profesión, en entrevista telefónica con Efecto Cocuyo. Rebeca asegura que ha adelgazado al menos cinco kilos en un mes debido al estrés por las noticias sobre las redadas del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) hacia los migrantes. Intentar aparentar calma en casa se ha vuelto una tarea complicada. Frente a una situación que cada vez se recrudece, la psicóloga venezolana Lila Romero acon

Fuente: Efecto Cocuyo — Ver nota original