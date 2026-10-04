Violencia en Caracas: opacidad oficial y redes sociales moldean la percepción de la criminalidad – Efecto Cocuyo

Violencia en Caracas: opacidad oficial y redes sociales moldean la percepción de la criminalidad El criminólogo Luis Izquiel advierte que la caída en los índices de violencia no es definitiva, pues factores estructurales aún perviven Por Reynaldo Mozo Zambrano | @reymozo ● Sucesos ● 4 octubre, 2026 12:19 pm Un ataque armado en la avenida San Martín, a la altura del Bloque de Armas en el municipio Libertador, dejó un hombre y una mujer fallecidos tras ser interceptados por pistoleros mientras se desplazaban en una motocicleta. Las víctimas, identificadas por los cuerpos de seguridad como Isaac Arturo Piñoles Castro y Bárbara Regalado, perdieron la vida en el lugar y en el hospital Pérez Carreño respectivamente, a causa de múltiples impactos de balas. Crímenes de esta naturaleza generan preocupación en una ciudadanía que teme revivir los altos niveles de agresividad del pasado. Aunque Caracas fue considerada una de las ciudades más violentas del mundo hace más de una década, los índices de criminalidad han experimentado una disminución. Sin embargo, dimensionar la verdadera situación de seguridad resulta complejo debido a la prolongada falta de publicación de estad[isticas regulares por parte del Estado, a pesar de que el 12 de septiembre, el director del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), Douglas Rico, informó que en lo que va de 2026 se han registrado 643 asesinatos en el país, lo que ubica la tasa en 1,85 por cada 100 mil habitantes, pero omitió detalles como la distribución geográfica, el género de las víctimas o las circunstancias en las que ocurrieron esas muertes. Matan a balazos a pareja que viajaba en moto por la avenida San Martín en Caracas Opacidad institucional y denuncias digitales El criminólogo y profesor de la Universidad Central de Venezuela, Luis Izquiel, en una entrevista con Efecto Cocuyo, detalló que la falta de estadísticas transparentes impide al Estado diseñar estrategias eficientes y deja en una posición

Fuente: Efecto Cocuyo — Ver nota original