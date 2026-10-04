Claudia Macero: «María Corina vuelve a Venezuela para movilizar y canalizar el descontento y organizar a los venezolanos» Con varios expedientes abiertos por el chavismo, la coordinadora de comunicación del partido de la Nobel de la Paz, logró entrar hace unos días al país suramericano para preparar la vuelta de la líder opositora, que lo ha intentado en varias ocasiones, sin éxito Regala esta noticia Añádenos en Google La coordinadora de comunicación de Vente Venezuela, en la sede el partido de María Corina Machado en Caracas, tras regresar al país. (AFP) Ludmila Vinogradoff Corresponsal en Caracas 05/10/2026 Actualizado a las 01:46h. Claudia Macero, periodista venezolana de 34 años, fue la primera de la Operación Guacamaya que se fugó de la Embajada Argentina en Caracas para salir al exilio, en 2025. La pasada semana regresó a su país desde Madrid para continuar la lucha democrática … sobre el terreno. La joven coordinadora nacional de comunicaciones de Vente Venezuela (VV), el partido fundado por la líder opositora María Corina Machado, estuvo asilada en la sede diplomática argentina durante 412 días junto a otros cinco compañeros de la formación azul turquesa. Entre el asilo diplomático y el exilio en el extranjero Claudia sumaba tres años de trabajo ininterrumpido en la sombra y en la distancia, organizando las entrevistas internacionales, las campañas y las giras de la Premio Nobel de la Paz, a quien acompañó también en Oslo el pasado mes de diciembre. -¿Cómo fue su regreso a Caracas? ¿Tuvo algún impedimento judicial en inmigración? -Regresar fue una decisión personal, lo hablé antes obviamente con María Corina y mi equipo y mi familia. Primero retornaron Juan Pablo Guanipa y luego Omar González y yo les seguí los pasos. Compré mi billete y hablé con mi abogado, pues tengo varios expedientes y procesos judiciales abiertos en Venezuela. Noticia relacionada María Corina Machado lleva la transición venezolana a un punto sin retorno David Alandete

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Fuente: ABC Espana — Ver nota original