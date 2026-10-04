La cuestionable posición que ha tenido Lula frente a Venezuela pese a decir que defiende democracia | NTN24.COM

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  • 4 de octubre de 2026
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Luiz Inácio Lula Da Silva Programa: La Tarde La cuestionable posición que ha tenido Lula frente a Venezuela pese a decir que defiende democracia octubre 4, 2026 Por: Redacción NTN24 En medio de las elecciones presidenciales que se dieron este domingo en Brasil, que tuvieron como protagonista a Flavio Bolsonaro y Lula da Silva, también se rememora el papel que ha tenido el mandatario de 80 años en la región, especialmente por sus cuestionadas posturas frente al régimen de Venezuela. En 2023, durante la visita de Nicolás Maduro a Brasilia, Lula calificó como "narrativa" las acusaciones de autoritarismo contra la dictadura. También le puede interesar Luiz Inácio Lula Da Silva La cuestionable posición que ha tenido Lula frente a Venezuela pese a decir que defiende democracia Abelardo de la Espriella Nuevo golpe de Abelardo en Colombia: Gaula de la Policía desmanteló dos importantes centros de FARC Elecciones en Brasil Habría segunda vuelta en Brasil: Flávio Bolsonaro da la sorpresa, quedará primero y se enfrentararía a Lula el próximo 25 de octubre Economía Mundial Estos son los principales riesgos que amenazan la estabilidad económica, según Raphael Bergoeing Captura Capturan en Colombia a alias ‘Orlanda’ sobre quien pesaba circular de Interpol: este sería su temible prontuario estrecho de Ormuz ¿Por qué una vía marítima pequeña como el estrecho de Ormuz tiene contra cuerdas a las potencias? Compartir en:

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