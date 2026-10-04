¿Por qué una vía marítima pequeña como el estrecho de Ormuz tiene contra cuerdas a las potencias? | NTN24.COM

estrecho de Ormuz Programa: Razón de Estado ¿Por qué una vía marítima pequeña como el estrecho de Ormuz tiene contra cuerdas a las potencias? octubre 4, 2026 Por: Redacción NTN24 Actualmente, en el mundo, muchas políticas de gobierno han cambiado drástica y significativamente; ahora los gobiernos y sus sistemas políticos han entendido el poder como una capacidad de intimidación, sometimiento, por medio de intimidaciones y el financiamiento de la violencia, llegando al punto de no solo condicionar la vida de sus pobladores, sino del mundo entero. También le puede interesar estrecho de Ormuz ¿Por qué una vía marítima pequeña como el estrecho de Ormuz tiene contra cuerdas a las potencias? Brasil Brasil elige: el país define su futuro político con Lula da Silva y Flávio Bolsonaro como favoritos Deportes La piloto colombiana Tatiana Calderón, la primera mujer en conquistar la Nascar Brasil Dictadura en Cuba "Ese régimen no va a sobrevivir a la Administración del presidente Trump": Díaz-Balart sobre Cuba María Corina Machado Contundente apoyo a María Corina Machado: "Ella va a ser la próxima presidente de Venezuela cuando regrese" Nicaragua Nicaragua: cerco a la dictadura de Ortega-Murillo con resolución de la OEA Compartir en:

Fuente: NTN24 Mundo — Ver nota original

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