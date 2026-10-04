Brasil elige: el país define su futuro político con Lula da Silva y Flávio Bolsonaro como favoritos | NTN24.COM

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  • 4 de octubre de 2026
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Brasil Programa: El Informativo Brasil elige: el país define su futuro político con Lula da Silva y Flávio Bolsonaro como favoritos octubre 4, 2026 Por: Redacción NTN24 Brasil celebra este domingo unas elecciones generales que definirán, no solo el futuro político del país sudamericano, sino también su posición frente al creciente vuelco de Estados Unidos a la región. También le puede interesar Brasil Brasil elige: el país define su futuro político con Lula da Silva y Flávio Bolsonaro como favoritos Deportes La piloto colombiana Tatiana Calderón, la primera mujer en conquistar la Nascar Brasil Dictadura en Cuba "Ese régimen no va a sobrevivir a la Administración del presidente Trump": Díaz-Balart sobre Cuba María Corina Machado Contundente apoyo a María Corina Machado: "Ella va a ser la próxima presidente de Venezuela cuando regrese" Nicaragua Nicaragua: cerco a la dictadura de Ortega-Murillo con resolución de la OEA Régimen cubano ¡Grave denuncia! Al menos 115 personas murieron bajo custodia del régimen cubano, según informe Compartir en:

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