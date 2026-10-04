Cara a cara con Delcy Rodríguez: los temas que trataría María Corina Machado en supuesto encuentro | NTN24.COM

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Política
  • 4 de octubre de 2026
- 3 minutos ago
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María Corina Machado Programa: El Informativo Cara a cara con Delcy Rodríguez: los temas que trataría María Corina Machado en supuesto encuentro octubre 4, 2026 Por: Redacción NTN24 La líder democrática de Venezuela, María Corina Machado, ha dado a conocer que estaría dispuesta a sentarse frente a frente con la encargada del régimen, Delcy Rodríguez, con la finalidad de llevar a cabo un encuentro que permitiera avanzar con el proceso de transición y establecer el camino hacia unas elecciones libres. También le puede interesar María Corina Machado Cara a cara con Delcy Rodríguez: los temas que trataría María Corina Machado en supuesto encuentro Bolsonaro "Estoy preocupado por Brasil": las contundentes y duras palabras de Flávio Bolsonaro tras quedar arriba de Lula en elecciones presidenciales Luiz Inácio Lula Da Silva La cuestionable posición que ha tenido Lula frente a Venezuela pese a decir que defiende democracia Bolsonaro Flávio Bolsonaro le ganó el pulso a Lula en elecciones en Brasil pero la presidencia se definirá en una segunda vuelta Abelardo de la Espriella Nuevo golpe de Abelardo en Colombia: Gaula de la Policía desmanteló dos importantes centros de FARC Elecciones en Brasil Habría segunda vuelta en Brasil: Flávio Bolsonaro da la sorpresa, quedará primero y se enfrentararía a Lula el próximo 25 de octubre Compartir en:

Fuente: NTN24 VE — Ver nota original

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