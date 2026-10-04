Cómo se compara Flávio Bolsonaro con su padre Jair y cuánto cambia su duelo contra Lula por la presidencia de Brasil 4 años después – BBC News Mundo

Cómo se compara Flávio Bolsonaro con su padre Jair y cuánto cambia su duelo contra Lula por la presidencia de Brasil 4 años después – BBC News Mundo
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  • 4 de octubre de 2026
- 1 minuto ago
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Fuente de la imagen, AFP via Getty Images Título del autor, BBC News MundoFecha de publicación 21 minutosTiempo de lectura: 7 minCuando Flávio Bolsonaro fue elegido por su padre desde la prisión para disputarle la presidencia de Brasil a Luiz Inácio Lula da Silva, hasta aliados suyos dudaban que pudiese ganar un balotaje como el que ambos tendrán en 21 días. Pero el senador derechista fue, contra varios pronósticos, el candidato más votado en la primera vuelta electoral de este domingo, al recibir 47% de los sufragios válidos, mientras el presidente Lula obtuvo 45,1%, según datos oficiales con el 99,9% de las urnas escrutadas. Si bien está abierto el balotaje del 25 de octubre por el gobierno del país más populoso de América Latina, Bolsonaro inicia la carrera fortalecido con ese resultado y aspirando a absorber votos de candidatos eliminados que están más próximos a él ideológicamente. Antonio Lavareda, un politólogo brasileño experto en comportamiento electoral, sostiene que "Flávio Bolsonaro es el candidato del rechazo a Lula, entonces esta elección es sobre Lula y su gobierno". "En Brasil, como en otros países, la mayoría de la población reclama cambios y Lula precisa mostrar que está haciendo cambios, porque la campaña de Flávio es más fácil en ese sentido: dice que cambiando a Lula, todo cambia", le explica Lavareda a BBC Mundo. El escenario tiene semejanzas y diferencias importantes con el de cuatro años atrás, cuando Lula derrotó al entonces presidente Jair Bolsonaro, líder del movimiento ultra que ahora representa su hijo. La comparación vale también para los Bolsonaro: ¿es Flávio "más moderado" que Jair, como él mismo afirma? En estas elecciones, Brasil mantiene la polarización política que ha vivido en comicios previos. Final de Más leídas Sin embargo, hasta la primera vuelta buena parte de los brasileños parecían desanimados o desinteresados por la disputa electoral, señalan encuestas y analistas. Fuente de la imagen, Getty

Fuente: BBC Mundo — Ver nota original

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