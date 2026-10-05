Vuelta a Venezuela: Luis Pinto sentenció en Valera la primera etapa < El Informador Venezuela

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Deportes
  • 5 de octubre de 2026
- 2 días ago
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Luis Pinto del equipo élite Alcaldía de Valera Confitería Guacamaya (Venezuela) dominó a golpe de riñón el sprint que definió la etapa inaugural de la 63° edición de la Vuelta Internacional a Venezuela 2026, disputada sobre los 124,6 kilómetros con salida y llegada en la avenida Bolivar de Valera. El yaracuyano completó el trazado en 3 horas, 09 minutos y 22 segundos, por delante de los pedalistas Sebastián Castaño, Team Sistecredito (Colombia) y de Jeferson Ruiz, GW Erco Sportfit (Colombia). “Desde la anoche anterior teníamos la etapa bien planteada, he tenido cuatro victorias anteriores en este circuito, y cuando me dieron el dorsal cinco sentí que era un número que presagiaba mi siguiente triunfo y finalmente se nos dio hoy”, explicó Pinto. Tras un circuito exigente, el cierre se produjo como era de esperarse con llegada en esprint en el cual los primeros 22 pedalistas registraron el mismo tiempo. El nacional Arlex Méndez (Lotería del Táchira Alicanto Consulting Group) se situó en la cuarta casilla escoltado por Bruno Martins, Meoo Swift (Brasil), y por los ciclistas del Tavfer-Ovos Martinados Daniel Días y Bruno Silva. Clasificaciones secundarias La justa criolla, que forma parte del calendario de la Unión Ciclista Internacional (UCI), partió con pie en tierra de los 126 pedalistas representantes de los 22 equipos dispuestos en la línea de meta ubicada a la altura del Centro Comercial Edivica, en la Bolívar de Valera. Tras el banderazo de salida la circunvalación inicial se realizó de forma controlada con los pedalistas ubicados justo detrás del carro de oficiales del comité organizador que marcó el ritmo de carrera durante los primeros 12.4 kilómetros. El recorrido incluyó dos esprint  bonificables a los 24,8 y 99,2 kilómetros  además de tres metas volantes de tercera categoría a los 39, 76 y 114. Premios intermedios En las definiciones de los premios especiales figuró en el primer sprint el colombiano Cristián Vélez (Team Sistecredito), el segundo puesto quedó

Fuente: El Informador — Ver nota original

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