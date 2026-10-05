Brasil se prepara para el regreso de los Bolsonaro, que tendrán más poder que nunca: “Vamos camino a una monarquía bolsonarista”

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  • 5 de octubre de 2026
- 2 días ago
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EleccionesBrasil se prepara para el regreso de los Bolsonaro, que tendrán más poder que nunca: "Vamos camino a una monarquía bolsonarista" Flávio Bolsonaro se impone a Lula da Silva en la primera vuelta de las elecciones al lograr el 47,03% de los votos frente al 45,16% y encara con gran optimismo la segunda vuelta del 25 de octubreCompartir ComentarFlávio Bolsonaro, tras conocer los resultados de la primera vuelta de las elecciones de Brasil.EFESebastián Fest Sao PauloSao PauloActualizado Lunes, 5 octubre 2026 – 07:59AÑADE EL MUNDO EN GOOGLEHaz que nuestras noticias aparezcan en tus búsquedasElecciones en Brasil Flávio Bolsonaro desborda las encuestas y se acerca a la Presidencia de Brasil frente a Lula Elecciones en Brasil Una transexual se convierte en la diputada más votada en la historia de Brasil Restan 20 días para terminar de confirmarlo, pero la sensación generalizada en Brasil es que el regreso de los Bolsonaro es un hecho. Con más poder que nunca y, si quisieran, capacidad de venganza.¿Es acaso Flávio Bolsonaro ya el presidente electo? No, pero el 47,03 por ciento contra 45,16 con que se impuso al presidente Luiz Inácio Lula da Silva este domingo le permite ir con un gran optimismo a la segunda vuelta del 25 de octubre.Para saber más Redacción: SEBASTIÁN FEST Sao PauloFlávio Bolsonaro, el turno de '01' en una familia que quiere ser una dinastía política: "Papá, te honraré"

Fuente: El Mundo — Ver nota original

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