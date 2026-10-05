Sorteo de la Copa del Rey: horario, dónde ver gratis online y grupos de la primera eliminatoria Conoce todos los detalles sobre el sorteo de la primera eliminatoria de la Copa del Rey, que se celebra este lunes en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas Regala esta noticia Añádenos en Google El trofeo de la Copa del Rey. (RFEF) Daniel Domínguez 05/10/2026 Actualizado a las 05:30h. La emoción de la Copa del Rey está de vuelta y vive este primer lunes de octubre uno de sus momentos más señalados en el calendario para muchos equipos: el sorteo de la primera eliminatoria. Con excepción de Barcelona, Real Madrid, Real Sociedad y Atlético de Madrid, los cuatro clasificados para la Supercopa de España (como novedad se celebra en febrero y en Turquía), los 112 equipos restantes conocen hoy su rival en una primera ronda programada para la última semana de octubre (días 27, 28 y 29). Todos los equipos han sido distribuidos en cuatro grupos por criterios de proximidad geográfica, reduciendo al máximo los emparejamientos entre conjuntos de la misma categoría (solo habrá un duelo entre dos equipos de Primera Federación) y asegurando que los 16 de Primera División se medirán contra los diez de regional, los cuatro procedentes de Copa Federación y dos equipos de Tercera. Grupo 1 PRIMERA DIVISIÓN: Celta, Racing de Santander y Deportivo. SEGUNDA DIVISIÓN: Real Oviedo, Burgos, Real Sporting y Real Valladolid. PRIMERA FEDERACIÓN: Mirandés, Cultural Leonesa, Zamora, Ponferradina, Pontevedra, Unionistas de Salamanca y UD Ourense SEGUNDA FEDERACIÓN: Numancia, Coruxo, Gimnástica Segoviana, Real Ávila, Arosa, Llanera, Gimnástica Torrelavega y Atlético Tordesillas. TERCERA FEDERACIÓN: Covadonga, Laredo y Guijuelo. COPA FEDERACIÓN: Salamanca CF UDS. ELIMINATORIA PREVIA: Ribadesella y Auriense. Grupo 2 PRIMERA DIVISIÓN: Espanyol, Athletic Club, Alavés y Osasuna. SEGUNDA DIVISIÓN: Girona, Eibar, Andorra y Sabadell. PRIMERA FEDERACIÓN: Huesca, Real Zaragoza, Europa, Barakaldo, Real Unión, UD Logroñés

Fuente: ABC Espana — Ver nota original