Vecinos de Catia se movilizaron masivamente para respaldar el retorno de María Corina Machado

Lapatilla octubre 04 2026, 3:32 pmPosteado en: Actualidad, NacionalesCompártelo: Compartir en WhatsApp (Se abre en una ventana nueva) WhatsApp Compartir en Telegram (Se abre en una ventana nueva) Telegram Comparte en Facebook (Se abre en una ventana nueva) Facebook Compartir en X (Se abre en una ventana nueva) X Enviar un enlace a un amigo por correo electrónico (Se abre en una ventana nueva) Correo electrónico Compartir en LinkedIn (Se abre en una ventana nueva) LinkedIn Foto, cortesía: X/@Angel_LeonVV El expreso político y dirigente nacional de Vente Venezuela, Ángel León, encabezó este domingo 4 de octubre un recorrido político por distintos sectores de la parroquia Sucre, en el oeste de Caracas, donde llamó a fortalecer la organización ciudadana de cara a una eventual nueva jornada electoral en Venezuela. Por: lapatilla.com Sigue la transición venezolana minuto a minuto desde nuestro boletín diario La actividad se desarrolló principalmente en el sector Los Magallanes de Catia, donde León estuvo acompañado por vecinos y activistas políticos. Durante el recorrido, manifestó su respaldo a la líder opositora y Premio Nobel de la Paz 2025, María Corina Machado, y reiteró la necesidad de contar con garantías para la celebración de elecciones presidenciales. A través de su cuenta oficial en la red social X, el dirigente de Vente Venezuela señaló que la movilización ciudadana de los últimos años debe traducirse en una estructura organizada en barrios y comunidades de todo el país. “¡Catia con María Corina Machado! Desde Los Magallanes seguimos recorriendo Caracas con el mensaje de la libertad. Venimos de años de lucha, resistencia y defensa del voto. Hoy tenemos una nueva tarea: convertir toda esa fuerza ciudadana en organización”, escribió León. LEE TAMBIÉN: María Corina Machado insistió en que la transición debe ser protagonizada por los venezolanos (VIDEO) El dirigente también destacó la importancia del trabajo comunitario para fortalecer la participación

Fuente: La Patilla — Ver nota original