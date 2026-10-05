María Corina Machado felicitó a Flávio Bolsonaro por ganar en la primera vuelta presidencial de Brasil

María Corina Machado felicitó a Flávio Bolsonaro por ganar en la primera vuelta presidencial de Brasil
Breaking
Política
  • 5 de octubre de 2026
- 2 días ago
0 7 1 minute read

Lapatilla octubre 04 2026, 9:07 pmPosteado en:  Actualidad, InternacionalesCompártelo: Compartir en WhatsApp (Se abre en una ventana nueva) WhatsApp Compartir en Telegram (Se abre en una ventana nueva) Telegram Comparte en Facebook (Se abre en una ventana nueva) Facebook Compartir en X (Se abre en una ventana nueva) X Enviar un enlace a un amigo por correo electrónico (Se abre en una ventana nueva) Correo electrónico Compartir en LinkedIn (Se abre en una ventana nueva) LinkedIn María Corina Machado y Flávio Bolsonaro se saludaron en la investidura de José Antonio Kast en Chile (REUTERS/Diego Reyes)   La líder democrática venezolana y premio Nobel de la Paz 2025, María Corina Machado, reconoció este domingo 4 de octubre la victoria de Flávio Bolsonaro en la primera vuelta de las elecciones presidenciales de Brasil, jornada en la que el candidato del Partido Liberal obtuvo el mayor número de votos y avanzó a la segunda vuelta frente al presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Por: lapatilla.com Sigue la transición venezolana minuto a minuto desde nuestro boletín diario A través de un mensaje publicado en su cuenta oficial de X, Machado expresó su “respeto y cariño” por el pueblo brasileño y calificó la jornada electoral como “ejemplar”, al considerar que los ciudadanos pudieron ejercer su derecho al voto y expresar la soberanía popular. En ese contexto, envió su reconocimiento a Flávio Bolsonaro por imponerse en la primera vuelta. “Los latinoamericanos queremos vivir con libertad, democracia, prosperidad y justicia, y Brasil tiene un peso decisivo en el futuro de nuestra región”, escribió la dirigente venezolana, quien vinculó el resultado electoral brasileño con sus planteamientos sobre el futuro político de América Latina.     LEE TAMBIÉN: Javier Milei celebró la victoria de Flávio Bolsonaro en primera vuelta de las presidenciales de Brasil     Machado también aprovechó su mensaje para referirse a Venezuela y aseguró que el país “muy pronto” avanzará hacia un proceso q

Fuente: La Patilla — Ver nota original

Tags:

You can share this post!

Related Articles

Breaking

Detalles de la REUNIÓN ENTRE DELCY Y ENVIADOS DE EE. UU. en Catar antes de la captura de Maduro | NTN24.COM

  • 6 de octubre de 2026
Breaking

La ONU extiende hasta 2028 la misión que investiga violaciones de derechos humanos en Venezuela | NTN24.COM

  • 6 de octubre de 2026
Breaking

Rystad Energy proyecta que Venezuela producirá 1,6 millones de bpd en 2028 y 1,8 millones en 2030 – bancaynegocios.com

  • 6 de octubre de 2026
Breaking

Colombia prestará asistencia legal a sus exmilitares acusados del asesinato del presidente haitiano Jovenel Moïse < El Informador Venezuela

  • 6 de octubre de 2026
Breaking

¿Abandonó Delcy Rodríguez a Nicolás Maduro? La dictadora interina nunca ha pedido inmunidad contra el tirano | NTN24.COM

  • 6 de octubre de 2026
Breaking

Más sombras que luces: La Vinotinto cerró su gira en Asia con un empate sin goles frente a Jordania | NTN24.COM

  • 6 de octubre de 2026
Breaking

Hallan en avanzado estado de descomposición el cuerpo de un venezolano en una habitación de alquiler en Panamá | NTN24.COM

  • 6 de octubre de 2026
Breaking

La Schola Cantorum de Venezuela reunirá más de 160 voces en Portuguesa en una jornada de formación y concierto coral < El Informador Venezuela

  • 6 de octubre de 2026

La ONU extendió por dos años la misión que investiga los crímenes y abusos de Derechos Humanos en Venezuela

  • 6 de octubre de 2026
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore
Icon-facebook Twitter Instagram
Facebook-f Twitter Linkedin-in