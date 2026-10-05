María Corina Machado felicitó a Flávio Bolsonaro por ganar en la primera vuelta presidencial de Brasil

Lapatilla octubre 04 2026, 9:07 pmPosteado en: Actualidad, InternacionalesCompártelo: Compartir en WhatsApp (Se abre en una ventana nueva) WhatsApp Compartir en Telegram (Se abre en una ventana nueva) Telegram Comparte en Facebook (Se abre en una ventana nueva) Facebook Compartir en X (Se abre en una ventana nueva) X Enviar un enlace a un amigo por correo electrónico (Se abre en una ventana nueva) Correo electrónico Compartir en LinkedIn (Se abre en una ventana nueva) LinkedIn María Corina Machado y Flávio Bolsonaro se saludaron en la investidura de José Antonio Kast en Chile (REUTERS/Diego Reyes) La líder democrática venezolana y premio Nobel de la Paz 2025, María Corina Machado, reconoció este domingo 4 de octubre la victoria de Flávio Bolsonaro en la primera vuelta de las elecciones presidenciales de Brasil, jornada en la que el candidato del Partido Liberal obtuvo el mayor número de votos y avanzó a la segunda vuelta frente al presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Por: lapatilla.com Sigue la transición venezolana minuto a minuto desde nuestro boletín diario A través de un mensaje publicado en su cuenta oficial de X, Machado expresó su “respeto y cariño” por el pueblo brasileño y calificó la jornada electoral como “ejemplar”, al considerar que los ciudadanos pudieron ejercer su derecho al voto y expresar la soberanía popular. En ese contexto, envió su reconocimiento a Flávio Bolsonaro por imponerse en la primera vuelta. “Los latinoamericanos queremos vivir con libertad, democracia, prosperidad y justicia, y Brasil tiene un peso decisivo en el futuro de nuestra región”, escribió la dirigente venezolana, quien vinculó el resultado electoral brasileño con sus planteamientos sobre el futuro político de América Latina. LEE TAMBIÉN: Javier Milei celebró la victoria de Flávio Bolsonaro en primera vuelta de las presidenciales de Brasil Machado también aprovechó su mensaje para referirse a Venezuela y aseguró que el país “muy pronto” avanzará hacia un proceso q

Fuente: La Patilla — Ver nota original