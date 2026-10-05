Juan Pablo Guanipa a la comunidad internacional: Los venezolanos estamos listos para las presidenciales

Lapatilla octubre 04 2026, 5:30 pmPosteado en: Destacados, Política, PresidencialesCompártelo: Compartir en WhatsApp (Se abre en una ventana nueva) WhatsApp Compartir en Telegram (Se abre en una ventana nueva) Telegram Comparte en Facebook (Se abre en una ventana nueva) Facebook Compartir en X (Se abre en una ventana nueva) X Enviar un enlace a un amigo por correo electrónico (Se abre en una ventana nueva) Correo electrónico Compartir en LinkedIn (Se abre en una ventana nueva) LinkedIn Juan Pablo Guanipa. El dirigente opositor de Primero Justicia (PJ) y expreso político, Juan Pablo Guanipa, insistió este domingo 4 de octubre en la necesidad de convocarse elecciones presidenciales en Venezuela, y aseguró que los ciudadanos están preparados para acudir nuevamente a las urnas. Por: lapatilla.com Sigue la transición venezolana minuto a minuto desde nuestro boletín diario A través de un video publicado en su cuenta oficial en la red social X, Guanipa afirmó que los venezolanos tienen la disposición de recuperar la democracia mediante el voto y pidió a la oposición concentrar esfuerzos en convencer a Estados Unidos y a la comunidad internacional de que el país está listo para celebrar unos comicios. “Tenemos la tarea de hacerle ver al mundo que los venezolanos estamos listos para ir a una elección presidencial. Estamos listos para sacar de una vez por todas a esta cuerda de mediocres y construir un gran país. ¡Viva Venezuela libre!”, escribió el dirigente opositor junto al audiovisual. Durante una asamblea ciudadana mostrada en el video, Guanipa cuestionó los argumentos utilizados por sectores vinculados al régimen para justificar una eventual postergación de las elecciones. El dirigente sostuvo que, pese a las dificultades que enfrenta el país, los venezolanos ya demostraron su voluntad de cambio. LEE TAMBIÉN: Omar González: Crece la presión dentro y fuera de Venezuela para exigir elecciones presidenciales “A mí no me pueden venir estos del régimen a decir: ‘N

Fuente: La Patilla — Ver nota original