Muere una investigadora en un laboratorio de Siberia tras un posible accidente con un patógeno de la peste

RusiaMuere una investigadora en un laboratorio de Siberia tras un posible accidente con un patógeno de la pesteMoscú ha negado hasta ahora que exista un brote de peste. El organismo ruso encargado de la vigilancia sanitaria, Rospotrebnadzor, afirmó que la situación epidemiológica en la región de Irkutsk y en las ciudades de Irkutsk y Shelekhov es estableCompartir ComentarImagen de archivo de un cultivo de bacterias en un laboratorio.Rocky Mountain LaboratoriesEL MUNDOActualizado Lunes, 5 octubre 2026 – 08:18AÑADE EL MUNDO EN GOOGLEHaz que nuestras noticias aparezcan en tus búsquedasUna trabajadora de un laboratorio antiplaga de Siberia ha muerto después de desarrollar una grave neumonía, en un incidente que ha provocado medidas de vigilancia sanitaria sobre cerca de 200 personas y ha alimentado las especulaciones sobre una posible exposición accidental a un patógeno peligroso.La fallecida es Daria Shipilova, una técnica de 28 años del Instituto de Investigación Antiplaga de Irkutsk, en la localidad de Shelekhov. Shipilova fue ingresada en un hospital de la zona a finales de septiembre con un cuadro de neumonía grave y murió durante la madrugada del 2 de octubre, según medios locales e internacionales.La hipótesis que ha provocado la alarma apunta a un accidente ocurrido en el laboratorio el 25 de septiembre. Según informaciones difundidas por medios rusos y recogidas por varios medios internacionales, como CNN o Al Jazeera, Shipilova habría roto accidentalmente un tubo de ensayo que contenía material biológico peligroso mientras trabajaba con patógenos. Algunos medios han señalado específicamente a la bacteria Yersinia pestis, causante de la peste, aunque este extremo no ha sido confirmado oficialmente.La investigadora enfermó pocos días después y su estado se deterioró rápidamente. Fue trasladada al hospital de Shelekhov, donde necesitó ventilación mecánica, pero finalmente falleció. Las circunstancias exactas de la posible exposición y la causa de su infección con

Fuente: El Mundo — Ver nota original