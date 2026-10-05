El FBI detiene a una mujer china a la que acusa de espiar para Pekín al hijo del presidente de Taiwán Se encargaba de grabarle en su domicilio y sus vehículos y de transmitir la información a sus superiores en la República Popular China Regala esta noticia Añádenos en Google Wanying Zhang, en una imagen difundida por el FBI. (FBI) EP 05/10/2026 Actualizado a las 08:26h. La Oficina Federal de Investigación (FBI, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos ha anunciado la detención antes de que pudiera volar a Shanghái de una «presunta agente» china a la que acusa de vigilar a Lai Ting Yu, hijo del presidente … de Taiwán, Lai Ching Te. «El FBI ha detenido a una presunta agente de la República Popular China en el aeropuerto de Los Ángeles (LAX) antes de que pudiera embarcar en un vuelo con destino a Shanghái», ha anunciado el FBI en una publicación en redes. En la misma, la Oficina de Investigación alega que la mujer arrestada «vigilaba al hijo del presidente de Taiwán y a su familia, grabando su domicilio y sus vehículos, y transmitiendo la información a sus superiores en la República Popular China». We just arrested a Chinese foreign agent at LAX attempting to depart for China.Wanying Zhang, aka “Heather,” 34, of Irvine, was arrested today by @FBILosAngeles on a federal complaint charging her with acting as an unregistered agent of the People’s Republic of China.According to the affidavit, Zhang traveled to Seattle in 2025 and, at the direction of PRC officials, surveilled a close relative of a Taiwanese government official, sending photos, videos, and license plate information to those officials.She coordinated the trip with an associate and used tradecraft to avoid detection. She never notified the Attorney General she was acting for a foreign government, a federal offense.She will appear in federal court in Los Angeles tomorrow for her initial appearance. Defendants are presumed innocent until proven guilty.— F.A. United States Attorney Bill Essayli (@USAttyEssa

Fuente: ABC Espana — Ver nota original