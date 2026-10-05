El Español: Delcy y Koldo negociaron crear un banco en Venezuela para blanquear dinero del petróleo venezolano

Lapatilla octubre 04 2026, 11:20 amPosteado en: Destacados, InternacionalesCompártelo: Compartir en WhatsApp (Se abre en una ventana nueva) WhatsApp Compartir en Telegram (Se abre en una ventana nueva) Telegram Comparte en Facebook (Se abre en una ventana nueva) Facebook Compartir en X (Se abre en una ventana nueva) X Enviar un enlace a un amigo por correo electrónico (Se abre en una ventana nueva) Correo electrónico Compartir en LinkedIn (Se abre en una ventana nueva) LinkedIn Koldo García, junto a Delcy Rodríguez, en el despacho de la Vicepresidencia de Venezuela. EE Delcy Rodríguez y Koldo García negociaron la creación de una entidad financiera en Venezuela durante su reunión celebrada en Caracas el 8 de octubre de 2021, según ha revelado en exclusiva el diario El ESPAÑOL. La trama pretendía emplear este banco para mover y blanquear fondos procedentes de presuntas mordidas en contratos públicos de España y del negocio del petróleo venezolano. Sigue la transición venezolana minuto a minuto desde nuestro boletín diario García viajó a la capital venezolana casi tres meses después de que José Luis Ábalos dejara el Ministerio de Transportes. Los mensajes recuperados de sus teléfonos incautados en 2024, a los que ha tenido acceso este periódico, reconstruyen los contactos previos con Rodríguez, las gestiones de su estancia y lo que narró a su círculo de confianza tras el encuentro. La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil sigue el rastro de aquella reunión dentro de la investigación sobre la posible financiación irregular del PSOE a través del petróleo venezolano, según ha podido conocer EL ESPAÑOL. Las actuaciones de esa causa en la Audiencia Nacional permanecen bajo secreto. Los mensajes acreditan los contactos, la visita en el despacho de la entonces vicepresidenta de Venezuela y muestran conversaciones sobre fórmulas bancarias que buscan poner en marcha. En la declaración de Víctor de Aldama ante el juez Ismael Moreno, el empresario entregó docum

Fuente: La Patilla — Ver nota original