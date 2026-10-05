Nahuel Gallo hizo fuertes reclamos por los presos políticos en Venezuela

Nahuel Gallo hizo fuertes reclamos por los presos políticos en Venezuela
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  • 5 de octubre de 2026
- 2 días ago
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Lapatilla octubre 04 2026, 12:51 pmPosteado en:  Actualidad, Derechos Humanos, Internacionales, Presos PolíticosCompártelo: Compartir en WhatsApp (Se abre en una ventana nueva) WhatsApp Compartir en Telegram (Se abre en una ventana nueva) Telegram Comparte en Facebook (Se abre en una ventana nueva) Facebook Compartir en X (Se abre en una ventana nueva) X Enviar un enlace a un amigo por correo electrónico (Se abre en una ventana nueva) Correo electrónico Compartir en LinkedIn (Se abre en una ventana nueva) LinkedIn El gendarme argentino Nahuel Gallo, que estuvo 448 días detenido por el chavismo en Venezuela, participó de la peregrinación a Luján. (Foto: X @nahuollag)   Nahuel Gallo participó de la 52ª Peregrinación Juvenil, de Liniers a Luján, le agradeció a la Virgen por su libertad después de haber estado 448 días detenido en Venezuela, y volvió a reclamar por los presos políticos en el país, gobernado por Delcy Rodríguez. El gendarme argentino usó una remera con el mensaje: “Liberen a todos los presos políticos y extranjeros”. Por TN Sigue la transición venezolana minuto a minuto desde nuestro boletín diario Gallo dijo en su cuenta de X que caminó los cerca de 60 kilómetros de la tradicional peregrinación entre Liniers y Luján para agradecerle a la Virgen por su libertad, además de haberlo sostenido “en los momentos más difíciles” y por haber “cubierto” a su familia con su manto. El gendarme destacó: “Pero esta peregrinación también fue por quienes todavía no recuperaron su libertad. Pedí especialmente por los presos políticos y extranjeros que continúan detenidos en Venezuela. Pedí por cada uno de ellos, por su fortaleza y por sus pensamientos, y especialmente por sus familias, que siguen esperando y sosteniendo la esperanza”. Gallo agradeció por estar libre, por tener a su familia bien y por “poder caminar nuevamente”: “Mientras pueda hacerlo, voy a seguir caminando también por quienes todavía esperan. Que la Virgen de Luján los proteja, acompañe a sus familias

Fuente: La Patilla — Ver nota original

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