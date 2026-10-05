Estar sin luz afecta la salud de los adultos mayores en Venezuela

Estar sin luz afecta la salud de los adultos mayores en Venezuela
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  • 5 de octubre de 2026
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Lapatilla octubre 04 2026, 12:15 pmPosteado en:  Destacados, Protestas, Región Los Llanos, RegionesCompártelo: Compartir en WhatsApp (Se abre en una ventana nueva) WhatsApp Compartir en Telegram (Se abre en una ventana nueva) Telegram Comparte en Facebook (Se abre en una ventana nueva) Facebook Compartir en X (Se abre en una ventana nueva) X Enviar un enlace a un amigo por correo electrónico (Se abre en una ventana nueva) Correo electrónico Compartir en LinkedIn (Se abre en una ventana nueva) LinkedIn Archivo   La salud de los adultos mayores en la ciudad de Guasdualito, en el estado Apure, sufre afectaciones en su calidad de vida por los constantes y continuos cortes eléctricos y sin un cronograma. Por Radio Fe y Alegría Noticias Sigue la transición venezolana minuto a minuto desde nuestro boletín diario Luis Castillo, quien reside en el barrio La Palma, en Guasdualito, denunció que la falta de electricidad que se suma al intenso calor en la región, representan un severo peligro para la salud de los adultos mayores, en especial, aquellos que sufren de hipertensión arterial. “Es un veneno para los adultos mayores que sufren de tensión alta. El tema del calor es mucho. Esperemos de verdad una solución porque es una forma de estar sufriendo. No nos quiten la luz tantas horas, que hagan un cronograma bueno. Antes eran cuatro horas, ahora son seis, siete. El que no tiene protector en sus electrodomésticos, se dañan y ¿quién lo paga?”, expresó a Radio Fe y Alegría Noticias. A la falta de electricidad, se agrega la interrupción del servicio de agua potable ya que la mayoría de los hogares dependen de las bombas eléctricas para el abastecimiento y quedan desprovistos de este recuerdo durante el tiempo que están sin luz. Una situación similar ocurre en el estado Carabobo porque permanecen hasta siete horas sin servicio eléctrico y les afecta su quehacer y descanso. En Carabobo también sufren por las fallas eléctricas Noris Peñañloza contó a Radio Fe y Alegría Noticias que e

Fuente: La Patilla — Ver nota original

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