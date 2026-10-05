El bolsillo manda: venezolanos abandonan marcas tradicionales y buscan opciones más económicas

El bolsillo manda: venezolanos abandonan marcas tradicionales y buscan opciones más económicas
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  • 5 de octubre de 2026
- 1 día ago
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Lapatilla octubre 04 2026, 11:30 amPosteado en:  Destacados, EconomíaCompártelo: Compartir en WhatsApp (Se abre en una ventana nueva) WhatsApp Compartir en Telegram (Se abre en una ventana nueva) Telegram Comparte en Facebook (Se abre en una ventana nueva) Facebook Compartir en X (Se abre en una ventana nueva) X Enviar un enlace a un amigo por correo electrónico (Se abre en una ventana nueva) Correo electrónico Compartir en LinkedIn (Se abre en una ventana nueva) LinkedIn Establecimiento esencial para el abastecimiento de alimentos y productos básicos. Foto: La Patilla.   El economista y consultor empresarial Asdrúbal Oliveros aseguró que la elevada presión sobre los precios está modificando los hábitos de consumo de los venezolanos, quienes cada vez muestran menos fidelidad hacia las marcas tradicionales y están dispuestos a cambiar de producto cuando encuentran una alternativa más económica. Por lapatilla.com Sigue la transición venezolana minuto a minuto desde nuestro boletín diario En un análisis publicado este sábado en su cuenta de X, Oliveros describió, entre el humor y la preocupación, este comportamiento como el de un consumidor “monta cachos”. “Lo he dicho varias veces, medio en serio y medio en broma: el consumidor venezolano se volvió ‘monta cachos’. La fidelidad a las marcas se debilitó muchísimo”, escribió. Según el economista, los consumidores actualmente prueban y comparan distintas alternativas y, cuando encuentran un producto más económico que mantiene una calidad que consideran razonable, optan por cambiar de marca. El desastre económico del chavismo al descubierto: 60% de lo que se vende en supermercados podría ser producido en el país   “Hoy prueba, compara y, si consigue una opción más económica que le ofrece una calidad razonable, cambia sin demasiado remordimiento”, señaló. Oliveros considera que este cambio de comportamiento también ayuda a explicar la aparición de nuevas marcas que han comenzado a ganar espacio en el mercado venezolano, inc

Fuente: La Patilla — Ver nota original

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