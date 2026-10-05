Caso Zapatero: tramas de corrupción venezolanas buscaban lavar dinero en hotel de lujo en Madrid

Caso Zapatero: tramas de corrupción venezolanas buscaban lavar dinero en hotel de lujo en Madrid
Breaking
  • 5 de octubre de 2026
- 2 días ago
0 8 1 minute read

Lapatilla octubre 04 2026, 7:30 pmPosteado en:  Destacados, InternacionalesCompártelo: Compartir en WhatsApp (Se abre en una ventana nueva) WhatsApp Compartir en Telegram (Se abre en una ventana nueva) Telegram Comparte en Facebook (Se abre en una ventana nueva) Facebook Compartir en X (Se abre en una ventana nueva) X Enviar un enlace a un amigo por correo electrónico (Se abre en una ventana nueva) Correo electrónico Compartir en LinkedIn (Se abre en una ventana nueva) LinkedIn José Luis Rodríguez Zapatero, el día de su declaración como investigado en la Audiencia Nacional. (EP)   “Patrón, el de los 30 va duro, tengo una cita a las 6 en la terraza del Mandarín en Madrid”, especifica uno de los mensajes interceptados a la trama, a los que ha tenido acceso EL PERIÓDICO Por El Periódico Sigue la transición venezolana minuto a minuto desde nuestro boletín diario La Autoridad de los Mercados Financieros (AMF) francesa –el equivalente a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) española– desveló que el empresario Danilo Alfonso Díazgranados se reunió el 3 de octubre de 2022 en Madrid con un posible “cliente” de la trama de blanqueo del caso Zapatero “para hablar de colocar 30 millones en efectivo”. “Patrón, el de los 30 va duro, tengo una cita a las 6 en la terraza del Mandarín en Madrid”, especifica uno de los mensajes interceptados a la trama, a los que ha tenido acceso EL PERIÓDICO. Este mensaje está incluido en un chat que fue intervenido al ciudadano venezolano Díazgranados, cuya participación en la trama está siendo ahora investigada en secreto en la Audiencia Nacional, según reconoció la Fiscalía Anticorrupción. En este sentido, la AMF francesa sostiene que la información recabada sobre Díazgranados de fuentes públicas le señala como “sospechoso de estar implicado en casos de corrupción en Venezuela. Se le acusa de haber estado asociado con Claudia Díaz, la antigua enfermera del difunto presidente venezolano Hugo Chávez. Se sospecha que Danilo Díazgranados

Fuente: La Patilla — Ver nota original

Tags:

You can share this post!

Related Articles

Breaking

Detalles de la REUNIÓN ENTRE DELCY Y ENVIADOS DE EE. UU. en Catar antes de la captura de Maduro | NTN24.COM

  • 6 de octubre de 2026
Breaking

La ONU extiende hasta 2028 la misión que investiga violaciones de derechos humanos en Venezuela | NTN24.COM

  • 6 de octubre de 2026
Breaking

Rystad Energy proyecta que Venezuela producirá 1,6 millones de bpd en 2028 y 1,8 millones en 2030 – bancaynegocios.com

  • 6 de octubre de 2026
Breaking

Colombia prestará asistencia legal a sus exmilitares acusados del asesinato del presidente haitiano Jovenel Moïse < El Informador Venezuela

  • 6 de octubre de 2026
Breaking

¿Abandonó Delcy Rodríguez a Nicolás Maduro? La dictadora interina nunca ha pedido inmunidad contra el tirano | NTN24.COM

  • 6 de octubre de 2026
Breaking

Más sombras que luces: La Vinotinto cerró su gira en Asia con un empate sin goles frente a Jordania | NTN24.COM

  • 6 de octubre de 2026
Breaking

Hallan en avanzado estado de descomposición el cuerpo de un venezolano en una habitación de alquiler en Panamá | NTN24.COM

  • 6 de octubre de 2026
Breaking

La Schola Cantorum de Venezuela reunirá más de 160 voces en Portuguesa en una jornada de formación y concierto coral < El Informador Venezuela

  • 6 de octubre de 2026

La ONU extendió por dos años la misión que investiga los crímenes y abusos de Derechos Humanos en Venezuela

  • 6 de octubre de 2026
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore
Icon-facebook Twitter Instagram
Facebook-f Twitter Linkedin-in