Caso Zapatero: tramas de corrupción venezolanas buscaban lavar dinero en hotel de lujo en Madrid

Lapatilla octubre 04 2026, 7:30 pmPosteado en: Destacados, InternacionalesCompártelo: Compartir en WhatsApp (Se abre en una ventana nueva) WhatsApp Compartir en Telegram (Se abre en una ventana nueva) Telegram Comparte en Facebook (Se abre en una ventana nueva) Facebook Compartir en X (Se abre en una ventana nueva) X Enviar un enlace a un amigo por correo electrónico (Se abre en una ventana nueva) Correo electrónico Compartir en LinkedIn (Se abre en una ventana nueva) LinkedIn José Luis Rodríguez Zapatero, el día de su declaración como investigado en la Audiencia Nacional. (EP) “Patrón, el de los 30 va duro, tengo una cita a las 6 en la terraza del Mandarín en Madrid”, especifica uno de los mensajes interceptados a la trama, a los que ha tenido acceso EL PERIÓDICO Por El Periódico Sigue la transición venezolana minuto a minuto desde nuestro boletín diario La Autoridad de los Mercados Financieros (AMF) francesa –el equivalente a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) española– desveló que el empresario Danilo Alfonso Díazgranados se reunió el 3 de octubre de 2022 en Madrid con un posible “cliente” de la trama de blanqueo del caso Zapatero “para hablar de colocar 30 millones en efectivo”. “Patrón, el de los 30 va duro, tengo una cita a las 6 en la terraza del Mandarín en Madrid”, especifica uno de los mensajes interceptados a la trama, a los que ha tenido acceso EL PERIÓDICO. Este mensaje está incluido en un chat que fue intervenido al ciudadano venezolano Díazgranados, cuya participación en la trama está siendo ahora investigada en secreto en la Audiencia Nacional, según reconoció la Fiscalía Anticorrupción. En este sentido, la AMF francesa sostiene que la información recabada sobre Díazgranados de fuentes públicas le señala como “sospechoso de estar implicado en casos de corrupción en Venezuela. Se le acusa de haber estado asociado con Claudia Díaz, la antigua enfermera del difunto presidente venezolano Hugo Chávez. Se sospecha que Danilo Díazgranados

Fuente: La Patilla — Ver nota original