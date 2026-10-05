María Corina Machado pidió con urgencia fijar fecha de presidenciales y reafirmó su retorno a Venezuela

Lapatilla octubre 04 2026, 8:00 pmPosteado en: Destacados, Política, PresidencialesCompártelo: Compartir en WhatsApp (Se abre en una ventana nueva) WhatsApp Compartir en Telegram (Se abre en una ventana nueva) Telegram Comparte en Facebook (Se abre en una ventana nueva) Facebook Compartir en X (Se abre en una ventana nueva) X Enviar un enlace a un amigo por correo electrónico (Se abre en una ventana nueva) Correo electrónico Compartir en LinkedIn (Se abre en una ventana nueva) LinkedIn Fotografía de archivo de la líder opositora venezolana María Corina Machado, en Guanare (Venezuela). EFE/ Miguel Gutiérrez La líder democrática venezolana, María Corina Machado, afirmó este domingo 4 de octubre que su regreso a Venezuela es urgente y pidió establecer una fecha para las próximas elecciones presidenciales, en una entrevista publicada por el New York Post. Por: lapatilla.com Sigue la transición venezolana minuto a minuto desde nuestro boletín diario Machado sostuvo que, tras la captura de Nicolás Maduro el pasado 3 de enero, se abrió una oportunidad para avanzar hacia una transición democrática, pero advirtió que el proceso no tendrá éxito si se excluye la participación directa de los venezolanos. La premio Nobel de la Paz 2025, defendió que los resultados de las elecciones del 28 de julio de 2024 deben ser considerados como el punto de partida para la reconstrucción democrática del país. Aseguró que los venezolanos se organizaron, votaron y verificaron los resultados pese a la represión y las restricciones impuestas por el entonces régimen de Maduro. Según la coordinadora del movimiento político Vente Venezuela, la celebración de nuevos comicios libres permitiría darle un horizonte a la población y facilitar el retorno de millones de venezolanos que emigraron durante los últimos años. LEE TAMBIÉN: Claudia Macero reveló la intensa agenda de María Corina Machado cuando llegue a Venezuela (VIDEO) En materia económica, María Corina Machado planteó una alianza est

Fuente: La Patilla — Ver nota original