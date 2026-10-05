Alfredo Romero: Delcy Rodríguez permitió que la Ley del Odio fuera ejecutada de manera arbitraria (VIDEO)

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Política
  • 5 de octubre de 2026
- 1 día ago
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Lapatilla octubre 04 2026, 11:05 amPosteado en:  Derechos Humanos, Destacados, Nacionales, Presos PolíticosCompártelo: Compartir en WhatsApp (Se abre en una ventana nueva) WhatsApp Compartir en Telegram (Se abre en una ventana nueva) Telegram Comparte en Facebook (Se abre en una ventana nueva) Facebook Compartir en X (Se abre en una ventana nueva) X Enviar un enlace a un amigo por correo electrónico (Se abre en una ventana nueva) Correo electrónico Compartir en LinkedIn (Se abre en una ventana nueva) LinkedIn AME3381. CARACAS (VENEZUELA), 12/03/2026.- El director y presidente la ONG Foro Penal, Alfredo Romero, habla durante una rueda de prensa este jueves, en Caracas (Venezuela). EFE/ Ronald Peña R   El director presidente de la ONG Foro Penal, Alfredo Romero, cuestionó este domingo la vigencia y aplicación de la denominada Ley contra el Odio y aseguró que este instrumento ha sido utilizado por el régimen venezolano para perseguir políticamente a ciudadanos por sus expresiones. Por lapatilla.com Sigue la transición venezolana minuto a minuto desde nuestro boletín diario Durante una entrevista concedida a la periodista Margarita Oropeza en su programa Abriendo Puertas, transmitido por Venevisión, Romero afirmó que la legislación no solo resulta inconveniente, sino que, a su juicio, constituye un mecanismo de persecución política. “La Ley del Odio no es conveniente para el país. Peor que eso, no es un tema de conveniencia o de eficiencia, es que la Ley del Odio es un instrumento de persecución política, arbitrario”, sostuvo. Romero señaló que la normativa ha sido utilizada contra personas que, según explicó, simplemente ejercieron su derecho a la libertad de expresión para cuestionar al gobierno. En ese sentido, responsabilizó al régimen de Delcy Rodríguez de haber permitido que la legislación continuara vigente y fuera aplicada de manera arbitraria. “Obviamente es el gobierno donde la presidenta interina es la actual responsable, que obviamente permitió que esta Ley

Fuente: La Patilla — Ver nota original

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