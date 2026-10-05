El líder del Partido Verde británico no podrá entrar en Israel tras declarar al sionismo como racismo

Reino UnidoEl líder del Partido Verde británico no podrá entrar en Israel tras declarar al sionismo como racismoEl Ministerio de Exteriores de Israel ha prohibido la entrada al país a Zack Polanski por considerar que la moción es un "texto claramente antisemita" que trasciende "los límites del debate político legítimo" y supone "una mancha en la historia" británicaCompartir ComentarZack Polanski, líder del partido Verde británico, el pasado 2 de octubre.EFEEFE LondresLondresActualizado Lunes, 5 octubre 2026 – 09:49AÑADE EL MUNDO EN GOOGLEHaz que nuestras noticias aparezcan en tus búsquedasEl líder del Partido Verde británico, Zack Polanski, tiene prohibido entrar en Israel después de que su formación aprobase durante su congreso anual una moción que declara al sionismo como una forma de racismo, informan este lunes los medios.Durante el congreso de los verdes celebrado en Brighton, en el sur de Inglaterra, clausurado anoche, el partido votó a favor de esta moción, que define al sionismo como una ideología que respalda "un Estado judío etno-nacionalista" y aboga por "un único Estado palestino democrático en toda la Palestina histórica"."La manifestación real y material del sionismo ha sido la deshumanización, el desplazamiento, el despojo, la privación de derechos y la destrucción -históricos y continuos- de los palestinos", agrega el texto.No obstante, Polanski no participó el domingo en la votación, que, según los medios, ha dividido a los altos cargos de la formación.Tras la moción, el Ministerio de Exteriores de Israel ha prohibido la entrada al país a Polanski por considerar que la moción es un "texto claramente antisemita" que trasciende "los límites del debate político legítimo" y supone "una mancha en la historia" británica.La iniciativa ha sido criticada por grupos judíos en el Reino Unido, que la calificaron como un "ataque a la comunidad judía"."El sion

Fuente: El Mundo — Ver nota original